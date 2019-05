E’ ufficiale: "Il Paradiso delle Signore" non chiude

Il Paradiso delle Signore una serie televisiva ispirata al romanzo di Emile Zolà, inizialmente in onda in prima serata su Raiuno, ma dopo il successo ottenuto, è stato deciso di farne una soap da mandare in onda tutti i giorni. La serie nonostante il cambio di cast ha riscosso sin da subito un discreto successo, il pubblico si è subito appassionato alle nuove vicende e personaggi. Ma i vertici Rai avevano deciso di chiudere la soap a causa dei costi elevati di produzione per un prodotto in onda nel pomeriggio.

Ora, però, dopo il continuo alternarsi delle notizie sulla chiusura o meno della soap, in onda dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Raiuno, è arrivata la conferma definitiva: Il Paradiso delle signore non chiude più i battenti, ma tornerà il prossimo anno con una nuova serie di episodi.

La chiusura della soap è stata evitata grazie a un accordo tra la Rai e la casa di produzione Aurora Tv, della durata di due anni. Il contratto però, prevede la riduzione dei costi di produzione del 40 per cento e ciò comporterà la riduzione del numero delle puntate.

A favorire questo cambio di direzione della Rai pare siano stati numeri fattori, uno su tutti l’aumento della percentuale di ascolti, arrivata al 6 per cento in più rispetto alle prime puntate del daily, sfiorando così i quasi 2 milioni di telespettatori per ogni puntata. Altro fattore che ha influito è stata la petizione destinata alla direttrice di Raiuno, Teresa De Santis, al direttore Rai, Marcello Foa e alla responsabile di Rai Fiction, Eleonora Andreatta.

Quindi gli appassionati della soap possono stare tranquilli, Il Paradiso delle signore tornerà il prossimo anno con nuove puntate, e probabilmente la collocazione rimarrà nel pomeriggio. Ora è già partito il toto nomi, per capire chi sarà confermato anche il prossimo anno, chi invece saluterà la serie e se ci saranno nuovi arrivi. Non ci resta che aspettare le prossime notizie in merito.