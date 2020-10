È sempre mezzogiorno, Paolo Bonolis spiazza Antonella Clerici: "Sei sempre calda"

Oggi è andata in onda una nuova puntata del programma quotidiano di Antonella Clerici dal titolo “È sempre mezzogiorno” dove la conduttrice propone tante ricette, ma parla anche di svariate tematiche. Spesso si circonda di ospiti e amici. Nella puntata odierna, il collegamento è stato con Paolo Bonolis, da sempre mattatore della televisione, il quale punzecchia Antonella lanciandole anche una battuta molto hot.

Durante il collegamento con Bonolis, la Clerici ha parlato della sua vita privata e anche dell’amore che nutre per il compagno Vittorio Garrone della quale è molto innamorata e sta bene, è serena. Il collegamento è stato anche l’occasione per presentare la ricetta del pollo fritto allo zenzero. Lo stesso Bonolis ha consigliato di non abusarne in quanto considerato cibo afrodisiaco.

A questo punto, è scoppiata la battuta di Bonolis alla Clerici con queste parole: “Sei sempre particolarmente calda col tuo compagno, me lo ha detto lui che è anche un po’ stanco! Ogni tanto dagli tregua”. La stessa Clerici è rimasta spiazzata e sbalordita dalle parole dell’amico scoppiando in una fragorosa risata.

Un collegamento in cui è stato Bonolis a intervistare la Clerici, alla quale ha domandato la motivazione per la quale tende spesso a imbarazzarsi in puntata. La Clerici risponde con grande ironia ammettendo che i suoi autori le scrivono delle cose alquanto strane e spesso equivoche in quanto il mondo della cucina regala spesso doppi sensi e lei è da sempre considerata la regina delle gaffe.

La puntata è stata anche l’occasione per un sogno che coltiva la Clerici, ovvero le piacerebbe tornare a lavorare con Bonolis, magari in un programma insieme. Si ricorda che i due hanno co-condotto insieme un Festival di Sanremo, tra l’altro con discreto successo. Lo stesso Bonolis si è detto felice di questa possibilità e aspetta che la Clerici “esca dal bosco”.

Sul finire del collegamento, i due si salutano con la Clerici che ammette di volergli molto bene anche se le occasioni di vedersi, causa gli impegni di entrambi, sono rare. Bonolis si è detto commosso, mostrando tutta la sua ironia ancora una volta.