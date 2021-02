"È’ sempre mezzogiorno", Antonella Clerici si commuove per la parole di una telespettatrice

Antonella Clerici, dopo un periodo di distanza dal piccolo schermo, è tornata in televisione alla guida di un nuovo programma che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, dal titolo “È sempre mezzogiorno“, in cui fornisce consigli e ricette gustose. Un programma che la vede a stretto contatto con i telespettatori, che possono telefonare per partecipare al gioco.

Proprio durante la telefonata di una telespettatrice, la Clerici si è commossa. Il programma si rivela vincente, non solo per quanto riguarda gli ascolti, ma anche per il contatto con il pubblico e per il merito di regalare momenti di leggerezza, come la Clerici ha sempre voluto fare, soprattutto in un periodo storico difficile come quello che si sta attraversando.

Nella puntata del 2 febbraio, la Clerici riceve la telefonata di una spettatrice che la commuove. La signora Luisa, la telespettatrice, al telefono con la Clerici, stoppa il gioco e ringrazia la padrona di casa con le seguenti parole: “Ti ringrazio perché se non fosse per voi noi saremmo soli e invece ci fate tanta compagnia”. In questo modo la telespettatrice ha voluto ringraziare la Clerici, ma anche tutti coloro che lavorano dietro le quinte, contribuendo al successo della trasmissione.

La signora Luisa la ringrazia per la compagnia, ma anche perché dopo tanti anni riesce a parlare con la Clerici, la quale si commuove e, insieme a lei, tutto il cast del programma per le belle parole. La conduttrice risponde che il fine ultimo della sua trasmissione “è stare con voi durante il giorno e tenervi un po’ di compagnia. È giusto avere informazione, soprattutto sui canali Rai, è importante, ma almeno in questo momento con noi un po’ di allegria”.

Dopo essersi complimentata, la signora Luisa ha iniziato a giocare senza riuscire, però, ad indovinare il numero delle foglie, ma sicuramente è rimasta soddisfatta dell’esito che ha ottenuto e di aver parlato con la conduttrice e suo idolo televisivo, ovvero Antonella Clerici.