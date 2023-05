"È sempre mezzogiorno", Antonella Clerici salta la diretta per motivi di salute

Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ha sconvolto i suoi fan annunciando che non avrebbe partecipato alla diretta di “È sempre mezzogiorno” oggi, lunedì 29 maggio. Il motivo di questa assenza improvvisa è stato un improvviso malessere che ha colpito la carismatica presentatrice. Ad informare i suoi seguaci su Instagram è stata proprio Antonella, che ha pubblicato un messaggio accompagnato da una foto che testimoniava la sua condizione fisica compromessa.

Nel post, Antonella Clerici ha scritto: “Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto“. La nota conduttrice, nonostante la malattia che l’ha colpita, ha mostrato il suo carattere combattivo, esprimendo la speranza di rivederli tutti il giorno successivo: “Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…“.

L’annuncio ha suscitato un’onda di affetto e solidarietà da parte dei fan e dei colleghi di Antonella Clerici. Sotto al post su Instagram, si sono susseguiti numerosi messaggi di sostegno e di auguri di pronta guarigione. Tra i personaggi noti che hanno inviato i loro pensieri positivi alla conduttrice ci sono Enrico Mentana, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani, Chiara Francini, Catena Fiorello, Paolo Conticini e Patrizia Pellegrino.

.Nel frattempo, è stato annunciato che la diretta di “È sempre mezzogiorno” di oggi, 29 maggio 2023, non sarebbe andata in onda come programmato. Al suo posto, è stato trasmesso uno speciale dedicato ai dolci. I telespettatori sono rimasti delusi per l’assenza di Antonella Clerici, ma allo stesso tempo hanno mostrato comprensione e hanno espresso il desiderio che la loro beniamina si rimetta al più presto.

Nonostante la febbre l’ha costretta a stare a letto, Antonella Clerici ha continuato a far parlare di sé anche per altre ragioni. Infatti, durante il fine settimana precedente, la conduttrice è stata avvistata a Portofino insieme al suo compagno, Vittorio Garrone, e alla sua famiglia allargata. Questa notizia ha scatenato nuove voci e speculazioni riguardo a un possibile matrimonio tra Antonella e Vittorio.

Mentre i fan sperano in una pronta guarigione di Antonella Clerici e nell’imminente ritorno in televisione, la conduttrice stessa si augura di poter tornare sul piccolo schermo il giorno successivo. Sono molti coloro che si uniscono a lei in questo desiderio, sperando di rivedere presto il sorriso e la grinta di una delle figure più amate della televisione italiana.