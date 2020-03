E’ morto Lorenzo Brino, star della famosa serie tv "Settimo Cielo": l’attore aveva appena 21 anni

E’ scomparso a soli 21 anni Lorenzo Brino, attore diventato famoso per la serie tv Settimo Cielo. Il giovane aveva rivestito il ruolo di uno dei due gemelli della famiglia Camden per diversi anni. Brino è deceduto a causa di un incidente d’auto avvenuto mentre era a bordo della sua auto, una Toyota Camry.

L’incidente è avvenuto attorno alle 3 di notte e dalla ricostruzione pare che il giovane abbia perso il controllo della macchina. Lorenzo non ha potuto evitare l’urto contro il palo, che è stato fatale. L’attore ha infatti perso la vita sul colpo, subito dopo lo schianto. I soccorsi quando sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che accertarne la morte.

La polizia della Contea di San Bernardino, dove è avvenuta la tragedia, sta comunque svolgendo delle indagini per accertare la dinamica dell’incidente. Nella serie tv “Settimo Cielo” Brino aveva vestito i panni di Sam Camden.

L’attore aveva preso parte alla serie insieme al fratello gemello Nikolas che interpretava invece il ruolo di David Camden. La serie è stata trasmessa in tv fino al 2007 e i due gemelli per la prima volta sono apparsi nel telefilm sin dalla terza stagione. I due avevano appena un anno quando hanno preso parte alla serie, ma sono diventati protagonisti dalla sesta stagione.

Lorenzo e Nicholas sono rimasti nella serie fino all’undicesima stagione e con loro ne facevano parte anche gli altri fratelli gemelli, Zachary, Nikolas e la sorella Myrinda ‘Mimi’. E’ stata proprio Mimi a postare un messaggio su Instagram per ricordare l’amato fratello Lorenzo. La giovane ha anche pubblicato uno scatto in cui lei e Lorenzo sono felici. Mimì ha anche scritto una dedica in cui dimostra tutto l’amore per il fratello scomparso prematuramente, in cui dice che non lo dimenticherà mai e che rimarrà sempre nel suo cuore.