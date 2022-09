È morto a 35 anni Manuel Vallicella, ex tronista di "Uomini e Donne"

Ascolta questo articolo

È morto, all’età di 35 anni, l’ex volto di “Uomini e Donne” Manuel Achille Vallicella. La notizia viene inizialmente divulgata dal suo amico, il disc jockey Enrico Ciriaci, ove intercettati dal sito “Biccy” ha dichiarato che l’ex tronista, ove nel programma di Maria De Filippi aveva anche corteggiato la tronista Ludovica Valli, si è tolto volontariamente la vita.

Una voce confermata anche dall’esperto di gossip ed ex volto di “U&D” Amedeo Venza con una breve storia pubblicata sul suo profilo ufficiale di Instagram: “Triste nottata… mi arriva un messaggio: Manuel non c’è più… si è tolto la vita. Ho i brividi… Rip ragazzo d’oro”. Stando ad alcune indiscrezioni, Manuel soffriva di depressione già da un po’ di tempo.

Sicuramente le sue condizioni sono peggiorate dopo la scomparsa della madre avvenuta nel 2019. Manuel, come rivelato da più persone, non ha mai del tutto quel lutto anche se era già malata da tempo, avendo affrontato ben due volte il cancro ed era poi stata colpita dal morbo di Parkinson.

La sua avventura a “Uomini e Donne” nel 2016

Si tratta sicuramente di uno dei tronisti più amati degli ultimi anni del dating show condotto da Maria De Filippi. Nonostante avesse provato a corteggiare Ludovica Vialli in maniera decisa, la sua ex tronista decise di uscire dal programma insieme a Fabio Ferrara.

Una scelta che, come riportato da “Fanpage”, non venne apprezzata molto da Manuel: “Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla. Ne posso avere 200 fuori, ma mai quella che mi piace davvero. Ci sto male ma non darò la soddisfazione di vedermi piangere a chi mi vuole male. Mi vivrò questa delusione da solo”.

Visto l’incredibile successo ottenuto da corteggiatore, la redazione del programma decise di metterlo come tronista del dating. Un’avventura che però durò poco giacché Manuel abbandonò di sua spontanea volontà quel ruolo rivelando di sentirsi inadeguato per dedicarsi nuovamente alla sua prima passione: il tatuatore.