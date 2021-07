È gelo tra Maurizio Costanzo e Mediaset: lo sfogo del giornalista

A Mediaset continuano a perdere pezzi e che pezzi. Dopo il ridimensionamento per volontà dell’azienda di Barbara D’Urso e l’addio un po’ a sorpresa di Alessia Marcuzzi, ecco che anche con Maurizio Costanzo sembra essere calato il gelo. Il marito di Maria De Filippi è un volto importantissimo per lo spettacolo e l’intrattenimento e per tale ragione, fa la spola tra Mediaset e la Rai.

Il suo programma di punta, che ancora oggi dopo ben 40 anni tiene ancora botta, è il “Maurizio Costanzo show” e proprio tale trasmissione va in onda su Canale 5. Ma cosa è successo esattamente tra Costanzo e i vertici di Cologno Monzese? Tutto è nato quando la scorsa settimana Piersilvio Berlusconi ha ufficializzato i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, quella 2021/2022.

Nel parlare di vecchi e nuovi programmi, l’imprenditore non ha mai menzionato il nome di Costanzo. Il giornalista, per sua stessa ammissione, ci è rimasto malissimo. Maurizio è stato intervistato da il quotidiano “La Repubblica” e ne avrebbe approfittato per lasciarsi andare a un lungo sfogo e spiegare il proprio punto di vista in merito.

“Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma. Alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato e mi dispiace, perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo Show“, queste le sue dichiarazioni. Dispiacere, delusione, traspaiono dalle sue parole. Dispiacere soprattutto per un prodotto come il “Maurizio Costanzo show” a cui non è stato riservato il giusto merito.

La trasmissione in autunno spegnerà 40 candeline. 40 anni di successi e vittorie, per un format che dai primi anni ’80 tiene banco nelle seconde e terze serate di Canale 5 e Rete 4. Un caposaldo della televisione italiana che ha da sempre visto al timone il grande Maurizio Costanzo e che adesso, sembra essere stato liquidato così da Mediaset. Che sia solo una dimenticanza da parte di Berlusconi? Infondo a Piersilvio quello che premeva, con ogni probabilità, era il rinnovo contrattuale proprio della moglie di Costanzo.