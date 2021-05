Due nuove soap pomeridiane su Canale 5; “Mr. Wrong” e “Love is in the air”

Il 28 maggio sarà una data storica per due delle soap opera più amate degli ultimi tempi. Termineranno, infatti, sia “Il Segreto” che “Daydreamer – Le ali del sogno“. In prima serata sarà possibile vedere il finale de “Il Segreto”: Donna Francisca deciderà di rivelare quale mistero si nascondo in Puente Viejo. La puntata conclusiva permetterà anche di incontrare nuovamente tutte le coppie più amate della fortunata soap opera spagnola, a incominciare da quella formata da Pepa e Tristan. Nel pomeriggio dello stesso giorno, sarà possibile assistere all’epilogo della soap oepra turca “Daydreamer – Le ali del sogno” e sarà svelato ai telespettatori cosa riserverà il futuro Can e Sanem. I telespettatori non dovranno temere di rimanere senza un intrattenimento giornaliero; due nuove soap opera sono, infatti, pronte a sostituire il vuoto lasciato da quella spagnola e da quella turca. Ben due serie turche faranno capolino nei pomeriggi del palinsesto di Canale 5 il 31 maggio. Si conferma la regolarità della maessa in onda sia di “Beautiful” (alle 13.40) che di “Una vita” (alle 14.10).

“Mr. Wrong – Lezioni d’amore”

La prima soap opera turca che andrà in onda per colmare il vuoto lasciato dalle due precedenti sarà “Mr. Wrong – Lezioni d’amore“. Quest’ultima verrà trasmessa dalle 14.45 dal lunedì al venerdì e protagonista sarà nuovamente Can Yaman. In questa nuova versione che lo vede protagonista, l’attore avrà un look curatissimo e molto metropolitano di Özgür Atasoy. Per I telespettatori sarà possibile rivedere la sorprendente coppia della soap serie “Bitter Sweet” poiché in qualità di sua vicina di casa vedremo Ezgi İnal, Özge Gürel. Il palinsesto prevede la messa in onda di questa nuova serie anche durante alcune serate estive. La trama tratta dell’affascinante e sognatrice Ezgi, affranta dopo una nuova delusione sentimentale, che teme di non riuscire mai ad incontrare il suo Mr. Right. Lui, l’affascinante ristoratore e rubacuori incallito Özgür, non si fida più delle donne a causa di delusioni passate. La conoscenza tra I due giovani farà in modo che entrambi si possano ricredere.

“Love is in the air”

La seconda soap verrà trasmessa alle 15.30 dal lunedì al venerdì e si intitolerà “Love is in the air“. I protagonisti saranno Hande Erçel e Kerem Bürsin che interpreteranno rispettivamente la fioraia Eda Yildiz, delusa dal non essere riuscita a divenire architetto a causa di Serkan Bolat. L’uomo d’affari, secondo la versione della ragazza, non le ha permesso di avere accesso a una borsa di studio. Serkan, al fine di cercare una soluzione, le propone un accordo che concederà alla giovane di riprendere gli studi e laurearsi, una situazione che avrà risvolti inaspettati.. Un accordo che porterà ad uno scenario sorprendente.