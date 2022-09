Dramma al Grande Fratello Vip, un malore improvviso: "Aiuto…aiuto…".

Ascolta questo articolo

Dopo appena pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, il Grande Fratello Vip sta già regalando numerosi colpi di scena. Dopo l’aspro litigio tra l’ex tronista Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, la casa più spiata d’Italia è stata colta di sorpresa da un altro evento imprevisto. Durante il corso della diretta, fino a quel momento piuttosto tranquilla, si sono udite all’improvviso delle urla di aiuto provenire dal bagno.

Immediatamente, i concorrenti si sono fiondati a prestare soccorso ed hanno trovato la donna riversa a terra. Dopo i primi soccorsi improvvisati, i gieffini hanno cercato di attirare l’attenzione della redazione chiedendo aiuto a gran voce. La regia ha poi censurato le immagini spostando l’inquadratura, mentre la vittima del malore era ancora claudicante.

Il malore improvviso

Antonella Fiordalasi ed Elonoire Ferruzzi chiacchieravano tranquillamente, quando all’improvviso alcune urla le hanno fatte sobbalzare. Dai filmati della diretta si vede come le due gieffine siano accorse subito in bagno, trovandosi davanti Cristina Quaranta stesa al suolo, probabilmente svenuta o caduta poco prima.

Le due concorrenti hanno subito cercato di prestarle i primi soccorsi, chiedendo l’aiuto degli altri gieffini per tirarla su. Subito dopo, hanno chiesto disperatamente l’aiuto della produzione gridando a gran voce: “Grande Fratello aiuto“. A quel punto la regia si è vista costretta, come da prassi in questi casi, a censurare l’accaduto cambiando inquadratura e chiudendo l’audio.

La notizia ha già fatto il giro del web, alimentando la preoccupazione tra gli spettatori e i fan del programma, che continuano a chiedere aggiornamenti circa lo stato di salute della Quaranta. Sicuramente la showgirl avrà già ricevuto le giuste cure da parte della redazione, che monitora i concorrenti 24 ore al giorno. Dalle immagini della casa pare che il clima si sia rasserenato, perciò sicuramente il peggio è passato. Si attendono comunque aggiornamenti nelle prossime ore.