Don Matteo: sono terminate le riprese della 13esima stagione

Dopo tanta attesa, le riprese della 13esima stagione di Don Matteo sono ufficialmente terminate. La celebre serie tv che da oltre 20 anni appassiona milioni di fan, attende ora di essere trasmessa in televisione. Come già divulgato nelle scorse settimane, per la prima puntata la data da segnare sul calendario è il prossimo 10 marzo.

La novità della fiction più importante della prima serata di Rai 1 sarà il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova. A partire dalla quarta puntata, la celebre spalla di Bud Spencer lascerà il ruolo al più giovane attore romano, chiamato a calarsi nei panni di Don Massimo.

Stando alle anticipazioni, Raoul Bova interpreterà un prete diverso da quello che fino ad oggi è stato Terence Hill. Più propenso a lavorare tra gli ulivi umbri piuttosto che pregare tra le quattro mura della canonica, Don Massimo alla bici preferirà usare una moto. Il suo arrivo a Spoleto segnerà il suo primo incarico in una parrocchia, un avvicendamento che in qualche modo sconvolge l’esistenza di un uomo segnato non solo da un passato misterioso, ma che pensava anche di dover condurre una vita più solitaria ed isolata.

Nel cast tornerà a far parte Flavio Insinna, ma ci sarà anche la novità di Giancarlo Magalli nei panni del vescovo di Spoleto, oltre che di amico e confidente di Don Massimo. Sono invece confermati la capitana della compagnia dei carabinieri di Spoleto Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) ed il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Ovviamente non poteva mancare Nino Frassica, una delle più grandi star della serie, chiamato ad interpretare il ruolo del celebre maresciallo Nino Cecchini.

In occasione del termine delle registrazioni, Raoul Bova ha voluto ringraziare la produzione, dichiarando con emozione quanto non sia facile “incontrare una troupe così bella, così professionale, così allegra, così piena di sorrisi. Grazie a voi sono riuscito ad entrare nella vostra famiglia, mi avete accolto e mi sento parte di voi adesso”.