Don Matteo: sono iniziate le riprese della 13esima stagione

Con il termine della 12esima stagione, moltissimi fan avevano chiesto di non mandare in soffitta l’amatissima fiction di Don Matteo. In ragione del successo di un format che non ha mai smesso di entusiasmare il pubblico a casa, lo scorso mese di marzo la direttrice di Rai Fiction aveva accolto le loro richieste, confermando che le riprese dei nuovi episodi sarebbero iniziate alla fine dell’emergenza Coronavirus.

E ora che il periodo più critico della crisi sanitaria è alle spalle, Don Matteo può finalmente tornare sul set per dare avvio alle riprese della nuova attesissima stagione. Per coronare al meglio questo momento, Nino Frassica che nella fiction interpreta l’istrionico maresciallo Cecchini, ha deciso di postare sui social una foto molto particolare.

Insieme con Maria Chiara Giannetta, l’attrice che per la terza volta darà il volto alla capitana dei Carabinieri Anna Olivieri, il comico di origini siciliane ha immortalato il primo ciak con una foto in cui dimostra di rispettare alla lettera tutti i protocolli anti Covid-19. Entrambi infatti indossano una tuta di protezione bianca, con il maresciallo che non ha nemmeno rinunciato a dei vistosissimi occhiali protettivi.

Da gran burlone, il 69enne oltre ad annunciare l’inizio delle riprese, ha aggiunto che “per adesso siamo costretti a girare così”. Ovviamente è difficile credere che sul set, gli attori recitino con delle tute anti-contaminazione, resta però il fatto che saranno però state adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio contagio.

Al momento è ancora prematuro lasciarsi andare a delle previsioni sul filo conduttore della 13esima stagione, ma è indubbio che i fan tifino per il ritorno di fiamma tra la capitana Anna Olivieri e il PM Marco Nardi, ruolo interpretato da Maurizio Lastrico. Dopo la grande delusione legata al finale della scorsa stagione, quando tutti si aspettavano un loro riavvicinamento, l’attore genovese ha preannunciato “belle sorprese” in arrivo per tutti, ma soprattutto per il suo personaggio.