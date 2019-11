Don Matteo: la 12esima stagione sarà trasmessa a partire dal 9 gennaio 2020

A lungo si è parlato della 12esima stagione di Don Matteo, quella che salvo prova contraria sarà anche l’ultima della celebre fiction che vede come protagonista Terence Hill. Tra smentite, possibili new entry e altre voci di corridoio che hanno messo in dubbio il prosieguo della fiction, alla fine le riprese sono iniziate, facendo tirare un sospiro di sollievo ai numerosi fan della serie.

Ora, dopo tanta attesa, l’ultima clamorosa anticipazione riguarda il giorno preciso in cui verrà mandato in onda il primo episodio. Stando alle ultime indiscrezioni che circolano sul web, la data clou sarebbe il 9 gennaio. In altre parole Don Matteo tornerebbe sulla rete ammiraglia il primo giovedì subito dopo le festività natalizie. Da quel momento diventerebbe un appuntamento fisso della prima serata del giovedì di Rai 1.

La scelta di questa data non sarebbe affatto casuale, ma dettata dall’esigenza di festeggiare nella maniera migliore possibile i 20 anni della fiction. Il primo episodio del prete investigatore andò infatti in onda il 7 gennaio del 2000, e da allora di stagione in stagione ha sempre saputo incollare allo schermo milioni di affezionati telespettatori.

Così come già avvenuto con il Commissario Montalbano, altro programma di successo di casa Rai che nel 2019 ha spento 20 candeline, c’è quindi da supporre che anche con Don Matteo si vorrà porre la massima attenzione ad un prodotto che il pubblico continua ad amare. Da qui si spiega il format esclusivo della dodicesima serie, che prevede 10 episodi della durata di 100 minuti che hanno come tema conduttore i dieci comandamenti.

Questa scelta del tutto inedita, ha inevitabilmente fatto lievitare i costi di produzione. La stessa Rai ha recentemente chiesto chiarimenti in merito al conto troppo esoso presentato dalla Lux Vide, la casa di produzione che realizza la fiction in collaborazione con l’azienda di Viale Mazzini. La notizia ha per un attimo spiazzato i fan che temevano per il peggio, ma a quanto pare non ci sarebbero brutte sorprese: Don Matteo tornerà presto in tv con i nuovi episodi di quella che al momento si prospetta essere l’ultima stagione.