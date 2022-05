Don Matteo 14 si farà: rivelate le prime anticipazioni e quando andrà in onda

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Non poteva che essere così: dopo il grandissimo successo ottenuto con la tredicesima edizione di Don Matteo, il rinnovo per una quattordicesima stagione della fiction era inevitabile. Un po' a sorpresa, Raoul Bova è riuscito ad integrarsi perfettamente nei panni di Don Massimo e nella narrazione della fiction, forse anche grazie all'approccio che ha avuto con i personaggi e con la storia. Bova, infatti, ha cercato sin da subito la sua dimensione e la sua personalità, senza imporsi come il nuovo Terence Hill, ma mostrando di avere un grande rispetto per il suo predecessore e per il pubblico da casa, che per oltre 20 anni ha fatto entrare nelle proprie case Terence Hill. Per la prossima stagione dunque sarà riconfermato Raoul Bova, così come gli altri personaggi cardine della serie, ma il grande punto di domanda riguarda le vicende che li vedranno protagonisti: quali altre emozioni, gioie e dolori ci faranno vivere i nostri amici di Spoleto? Per saperlo dovremo pazientare ancora un (bel) po'...