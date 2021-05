“Don Matteo 13”, nel cast è quasi certo il ritorno di Flavio Insinna

Anche per una sola puntata, Flavio Insinna ha più volte espresso l’intenzione di tornare sul set di Don Matteo. E ora che le riprese della 13esima stagione della fiction si apprestano ad iniziare, è pressoché sicuro che l’attuale conduttore de L’eredità tornerà ad indossare la divisa del capitano Anceschi.

Al momento non sono giunte conferme ufficiali, ma conoscendo quanto lo showman romano sia rimasto legato alla serie televisiva prodotta dalla Lux Vide, è facile immaginare che non sia stato difficile convincerlo ad abbracciare un progetto che lo vedrà nuovamente al fianco di Terence Hill e Nino Frassica.

Per il 56enne conduttore tv che ha preso parte alle prime cinque stagioni della serie cult e che a breve condurrà la nuova versione de Il Pranzo è Servizio, l’idea sarebbe quella di riproporre quanto già visto due anni fa, quando andarono in onda le puntate della 12esima stagione. In quella circostanza, nel corso del terzo episodio intitolato “Ricordati di santificare le feste”, i fan di uno dei format più di successo degli ultimi 20 anni hanno potuto rivedere Simone Montedoro, attore che dalla sesta alla decima stagione ha interpretato il capitano Tommasi.

Ovviamente è ancora prematuro conoscere quale sarà la trama della serie che vedrà protagonista Don Matteo, il prete che con il suo innato fiuto per le indagini risolve prima di chiunque altro ogni crimine che sconvolge la tranquillità dei propri concittadini. Non è quindi noto se Flavio Insinna tornerà insieme a Milena Miconi, l’attrice che ai tempi dava il volto a Laura Respighi, sindaco di Gubbio oltre che seconda moglie del capitano Anceschi.

Ad oggi si può solo confermare che il set della storica fiction di Raiuno riaprirà a breve. Qualora dovessero essere rispettati i tempi di produzione, nel 2022 dovrebbero andare in onda le nuove puntate dove al fianco di Terence Hill, l’attore che ad inizio aprile ha ricevuto la prima dose del vaccino, ritroveremo tra gli altri Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Nathalie Guetta, Francesco Scali e Maurizio Lastrico.