Don Matteo 13, le anticipazioni dell’ottava puntata: Anceschi torna a Spoleto, in canonica arriva Gigi Marzullo

Giovedi 19 maggio andrà in onda su Rai Uno un nuovo episodio di Don Matteo 13, intitolato “Ma è l’amore che fa la famiglia, o la famiglia che fa l’amore?“, in cui Caterina, la madre del giovane Federico, si troverà coinvolta in uno spiacevole caso di cronaca e viene indicata come la principale sospettata di un tentato omicidio.

Caterina continua a professare la sua innocenza, ma il figlio non riesce a crederle, anche a causa della stretta connessione tra ciò che è accaduto e la vita della donna: tra Caterina e la vittima infatti c’è un legame e spetterà a Don Massimo capire come sono andate realmente le cose. Il nuovo parroco di Spoleto – che inizia ad ambientarsi nella cittadina umbra – decide di indagare senza cedere alle apparenze e inizia a scavare nel passato della madre di Federico.

A Spoleto, intanto, fa il suo ritorno il Colonnello Flavio Anceschi, padre di Valentina, il quale torna in città con un duplice intento: da un lato, infatti, vuole rivedere la figlia, con la quale non è in buoni rapporti, mentre dall’altro lato vuole conoscere il fidanzato di Valentina e quando scoprirà che l’uomo di cui si è innamorata la figlia è il PM Marco Nardi non ne sarà per niente contento.

La canonica di Spoleto è in gran fermento: in città infatti, sta per arrivare Gigi Marzullo, a capo di una troupe televisiva giunta in città appositamente per intervistare la perpetua Natalina. Quest’ultima non riuscirà a trattenere l’emozione quando scoprirà che sarà la protagonista di un’intervista televisiva.

I prossimi due episodi di Don Matteo 13 andranno in onda martedì 24 e giovedì 26 maggio: la Rai, infatti, ha deciso di prolungare il doppio appuntamento settimanale con la fiction campione di ascolti, dopo il successo ottenuto in queste settimane. I prossimi due episodi saranno anche gli ultimi di questa stagione della serie e il pubblico dovrà congedarsi a malincuore dai suoi beniamini.