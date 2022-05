Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - E così anche la tredicesima stagione di Don Matteo sta per giungere al termine: mancano solo due giorni, infatti, e assisteremo al finale di stagione dell'amatissima fiction, che quest'anno ha raggiunto numeri da record. Un successo di cui molti dubitavano, dato l'addio alle scene di Terence Hill e la sostituzione in corsa di Raul Bova, che per quanto bravo ed amato, ha dovuto confrontarsi con un mostro sacro della fiction italiana reggendo un paragone non da poco. Ora però che la serie è giunta al termine, possiamo sicuramente affermare che Raul Bova ha superato la prova a pieni voti e non ha fatto sentire la mancanza del suo predecessore, riuscendo a trovare la propria identità e la propria collocazione in una fiction già ampiamente collaudata.