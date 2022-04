Don Matteo 13, anticipazioni terza puntata: Marco prova a riconquistare Anna

Giovedì 14 aprile andrà in onda su Rai Uno la terza puntata di Don Matteo 13, la penultima in cui vedremo Terence Hill nei panni del sacerdote che dà il nome alla serie. A partire dalla puntata successiva, infatti, il posto di Don Matteo verrà occupato da Don Massimo, interpretato da Raul Bova.

In attesa di vedere Don Massimo all’opera, scopriamo insieme le anticipazioni e la trama del terzo episodio di Don Matteo, intitolato Il sacrificio della regina. A Spoleto tutti sono in grande trepidazione per l’imminente torneo di scacchi che si verificherà da lì a breve in città. Purtroppo però, La campionessa Olga Valon scompare misteriosamente subito dopo la finale.

Le ore passano e di Olga nessuna traccia: si fa sempre più concreta la possibilità che qualcuno possa aver fatto del male alla donna. Ad essere particolarmente preoccupata per la sparizione della campionessa di scacchi è soprattutto Natalina. La perpetua, infatti, conosceva molto la donna e la considerava quasi come una figlia.

Natalina, quando Olga era ancora una bambina, l’aveva adottata a distanza e poi aveva fatto il possibile affinché riuscisse ad arrivare in Italia coronando il suo sogno di diventare una giocatrice professionista di scacchi.

Nel frattempo il PM Marco Nardi fa chiarezza dentro di sé e ammette di provare ancora dei sentimenti per il capitano Anna Olivieri. Marco decide così di provare a riconquistare la sua ex fidanzata e ancora una volta a dargli man forte ci penseranno Valentina e ovviamente il maresciallo Nino Cecchini. I due però, non troveranno alcun punto di incontro: ognuno, infatti, ha un piani diverso per aiutare Nardi a riconquistare il capitano, ma qualcuna di queste idee su rivelerà davvero efficace?

Don Matteo 13 va in onda in prima serata ogni giovedì su Rai Uno, ma è possibile anche rivedere la fiction in streaming accedendo all’app gratuita Rai Play.