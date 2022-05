Ascolta questo articolo

La settima puntata di Don Matteo 13 andrà in onda eccezionalmente martedì 17 maggio: a causa della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, infatti, la fiction con protagonista Raul Bova è stata costretta a spostarsi alla settimana successiva, raddoppiando l’appuntamento settimanale e andando in onda martedì 17 e giovedì 19 maggio.

Nell’episodio di Don Matteo 13 in onda martedì 17 e intitolato Le colpe degli altri, il PM Marco Nardi e la nipote di Cecchini, Valentina, sono finlamente liberi di vivere la loro relazione alla luce del sole. Valentina non potrebbe essere più felice e inizia ad organizzare con il fidanzato una serire di uscite fino a tarda notte. Nardi però fatica a stare al passo con i ritmi della giovane fidanzata. Pur cercando di fare finta di niente con Valentina, il PM si confida con Anna. Il Capitano – ancora innamorata di Nardi – finge di essergli amica e cerca di dargli buoni consigli, ma in realtà vorrebbe volgere a proprio favore la situazione e riconquistare così il PM.

Il Colonnello Lucio Valente, intanto, amico di vecchia data di Anna torna a Spoleto e decide di fare al Capitano una proposta inspettata, che potrebbe modificare per sempre non solo la carriera di Anna, ma anche tutta la sua vita.

Federico è riuscito a chiarirsi con Greta e a tronvare un equilibrio con la ragazza: i due sono sempre più affiatati e sembrano vivere il loro rapporto nel migliore dei modi.

Intanto, il maresciallo Cecchini vive in uno stato di angoscia poichè si è convinto di portare sfortuna a tutti quelli che lo incontrano, dal momento che quando lui si trova nei paraggi qualche disavventura colpisce i suoi amici. Spetterà a Don Massimo il compito di rassicurare il Carabiniere e fargli capire che la sfortuna non esiste. Riuscirà il nuovo parroco di Spoleto a portare a termine questa difficile impresa?

L’ottava puntata di Don Matteo 13 andrà in onda gioverdì 19 maggio.