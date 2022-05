Don Matteo 13, anticipazioni sesta puntata: Cecchini preoccupato per Valentina, Don Massimo coinvolto in un’indagine

Ascolta questo articolo

Il prossimo giovedì 5 maggio andrà in onda su Rai Uno la sesta puntata di Don Matteo 13: dopo l’addio di Don Matteo – Terence Hill – avvenuto nella quarta puntata, Don Massimo – interpretato da Raul Bova – fatica ancora ad integrarsi nella città di Spoleto e con la comunità. In particolar modo entrare nelle grazie di Cecchini si sta rivelando più difficile del previsto.

Il sesto episodio di Don Matteo 13 si intitola L’innocente e in esso vedremo un Don Massimo sempre più in difficoltà. Nonostante il suo impegno, infatti, gli abitanti di Spoleto non sembrano voler accettare la presenza del nuovo parroco e, anzi, fanno di tutto per metterlo in cattiva luce boicottandolo. Il prete viene anche a sapere con grande dispiacere che i cittadini hanno pensato ad una petizione per cacciarlo dalla città.

Proprio per via dell’ostilità dei parrocchiani, Don Massimo si trova a dover affrontare un momento di crisi. Come se non bastasse, poi, il parrocco si ritrova al centro di un’indagine. Sentendosi solo, allora, decide di consiglio al suo Vescovo, che considera l’unica persona che gli è davvero vicina.

Nel frattempo Federico è sempre più vicino a Greta ed è coinvolto che anche la giovane ricambi il suo sentimento. Le cose però non andranno come sperava: la ragazza infatti inizierà a frequentare un altro ragazzo.

Anche Cecchini ha qualche problema da risolvere: il maresciallo infatti è preoccupato per la nipote acquisita Valentina, la quale – a detta di Nino – starebbe frequentando un uomo molto più grande di lei e così inizia ad indagare per scoprire l’identità di questo uomo misterioso. Il maresciallo però non sa che l’uomo è proprio il PM Marco Nardi e quest’ultimo farà di tutto per tenere il carabiniere all’oscuro.

Il capitano Anna Olivieri intanto ha capito di essere ancora innamorata di Marco e cercherà di riconquistarlo.