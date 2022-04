Don Matteo 13, anticipazioni quinta puntata: Spoleto nel caos, arriva Don Massimo

Il prossimo giovedì 28 aprile andrà in onda su Rai Uno la quinta puntata di Don Matteo 13 e i telespettatori della celebre fiction avranno finalmente l’opportunità di fare conoscenza con Don Massimo, interpretato da Raul Bova, il nuovo parroco giunto a Spoleto per prendere il posto di Don Matteo, misteriosamente scomparso al termine della scorsa puntata.

Come sarà accolto il nuovo prete dai parrocchiani? E soprattutto come l’avrà presa il maresciallo Nino Cecchini, grande amico di Don Matteo?

Nel quinto episodio di Don Matteo 13 intitolato L’amico Ritrovato, la città di Spoleto si risveglia nel caos: per le vie della città, infatti, inizia a diffondersi una notizia incredibile, ovvero che Don Matteo è misteriosamente scomparso. Gli abitanti di Spoleto si ritrovano così smarriti, soprattutto Cecchini, Natalina e Pippo, che si chiedono cosa sia successo al loro amico sacerdote.

I loro dubbi aumentano, quando in chiesa trovano sull’altare, intento a celebrare la messa, il nuovo parroco di Spoleto, Don Massimo, giunto in città per prendere il posto di Don Matteo. Questo nuovo arrivo porta inevitabilmente scompiglio in città, nessuno sa cosa sia successo a Don Matteo e tutti ignorano le circostanze in cui è scomparso.

Il nuovo arrivato Don Massimo, inoltre dovrà fare i conti con la reticenza e la diffidenza dei parrocchiani nei suoi confronti: il ricordo di Don Matteo e soprattuto i dubbi circa la sua sparizione non fanno vedere di buon occhio il nuovo prete agli abitanti di Spoleto e in particolare modo Cecchini si mostrerà particolarmente ostile nei suoi confronti.

Nel frattempo, Valentina, la nipote di Cecchini, ha un problema e pensa subito di chiamare il PM Marco Nardi per aiutarla a rosolvere la questione. Marco accorre immediatamente, ma la sua disponibilità nei confronti della ragazza rischia di mettere in crisi il rapporto con il capitano Anna Olivieri: nonostante quest’ultima abbi più volte ribadito a Marco di vederlo solo come un amico, sta iniziando a provare una certa gelosia nei suoi confronti. Cosa succederà tra i due ex fidanzati?