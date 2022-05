Ascolta questo articolo

Questa sera, martedì 24 maggio, andrà in onda su Rai Uno il nono nonché penultimo appuntamento con la fiction campione di ascolti Don Matteo 13, che per la prima volta nella sua lunga storia vede come protagonista non più Terence Hill nei panni di Don Matteo, bensì Raoul Bova in quelli di Don Massimo.

L’episodio che andrà in onda questa sera si intitola Il coraggio di credere e la protagonista sarà il capitano Anna Olivieri: la donna, infatti, si troverà costretta ad ospitare a casa sua per qualche giorno la piccola Ines, in seguito ad un’emergenza in canonica. Proprio la convivenza forzata con la bambina e le circostanze che si verranno a creare, spingeranno Anna a riflettere sulla sua vita privata e il Capitano dei Carabinieri inizierà anche a domandarsi se potrebbe essere una buona madre.

Per Anna si tratta di una novità: fino ad oggi, infatti, quest’ultima ha sempre pensato solo alla carriera e in lei non aveva mai fatto capolino l’istinto materno. Ora però qualcosa potrebbe cambiare: Don Massimo, vedendo il forte legame che si è instaurato tra Ines e Anna, proporrà al capitano di prendere in affidamento la piccola. Quale sarà la scelta della Olivieri?

Intanto, il maresciallo Cecchini e il PM Marco Nardi coinvolgeranno proprio la piccola Ines in una operazione segreta: la bambina, infatti, sogna di giocare a calcio, ma Anna non è d’accordo. Per questo motivo i due, porteranno di nascosto Ines agli allenamenti, ma non solo: Cecchini si improvviserà allenatore della squadra, ma i guai anche questa volta non macheranno…

Nel frattempo, le condizioni di salute di Greta peggiorano: Federico è sempre più sconsolato, ma cerca di non far preoccupare la sua fidanzata. Vorrebbe fare qualcosa di concreto per salvare la giovane e aiutarla a sconfiggere la malattia che l’ha colpita.

L’ultima puntata di Don Matteo 13 andrà in onda giovedì 26 maggio sempre su Rai Uno.