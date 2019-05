Don Matteo 12: possibile ritorno di Flavio Insinna, Simone Montedoro e Nadir Caselli

Nel 2020 la fiction di Rai 1 Don Matteo incentrata sulle vicende investigative del sacerdote impersonato da Terence Hill compie vent’anni, la prima stagione infatti venne trasmessa nel 2000, per celebrarla sono già iniziate le riprese della dodicesima edizione che tra le tante novità vede anche il ritorno di alcuni volti storici della serie.

Secondo delle indiscrezioni di Tv Sorrisi e Canzoni, la nuova stagione di Don Matteo vedrà il ritorno di Simone Montedoro e Nadir Caselli nei panni rispettivamente del Capitano Giulio Tomassi e della sua compagna Lia Cecchini, nipote del Maresciallo Nino Cecchini, i due non erano presenti nell’undicesima edizione dato che dopo il matrimonio si erano trasferiti in un altra città e con il loro ritorno sicuramente si instaureranno nuovamente malintesi e dinamiche nella trama della storia.

Il ritorno di Flavio Insinna è invece più incerto, l’attore romano aveva interpretato nelle prime stagioni della fiction il Capitano Anceschi, personaggio che nel corso delle varie puntate aveva instaurato una storia d’amore con il sindaco Laura Respighi, interpretata da Milena Miconi. Al possibile ritorno di questi storici personaggi si aggiungono alcuni volti nuovi, nello specifico faranno dei camei di loro stessi Carlo Conti e Fabio Rovazzi, mentre tra i vari personaggi, sempre secondo indiscrezioni, dovrebbe esserci Stefano De Martino.

Nella dodicesima edizione troveremo sicuramente i personaggi presenti in tutte le stagioni, accanto a Terence Hill infatti ci saranno Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini con sua moglie Caterina (Caterina Sylos Labini), Nathalie Guetta e Francesco Scali nei panni rispettivamente di Natalina e Pippo.

Altre novità riguardano la struttura delle puntate non saranno 13 ma solo 10, ed in oltre ogni puntata sarà incentrata su uno dei Dieci Comandamenti non ci sarà la suddivisione di ogni puntata in due episodi ma si tratterà di un unico episodi. Le riprese sono già iniziate e si svolgeranno tra Roma, Formello e Spoleto, mentra la messa in onda è prevista a gennaio 2020.