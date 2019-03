Don Matteo 12: nel cast figurerà anche Stefano De Martino

Dopo essersi affermato come ballerino e conduttore, Stefano De Martino potrebbe presto esordire come attore in una delle nuove puntate di Don Matteo. Le riprese della dodicesima e molto probabilmente ultima stagione inizieranno a fine aprile, ma già da ora si rincorrono i rumors sui possibili protagonisti dell’amatissima fiction di casa Rai.

Secondo quanto anticipato dal settimanale Spy, l’ex marito di Belen potrebbe ottenere un ruolo di primo piano. Al momento non è chiaro se farà parte del cast fisso, oppure se parteciperà ad un singolo episodio così come fece qualche anno fa l’ex moglie di origini argentine. Lo stesso artista partenopeo non ha rilasciato dichiarazioni, da qui se ne potrà sapere di più solo una volta concluse le trattative.

Per quanto è dato sapere, prima di vedere le nuove puntate della serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, bisognerà attendere il 2020. Nonostante le iniziali perplessità di alcuni storici attori del cast, che avevano espresso la volontà di lasciare la fiction alla conclusione dell’undicesima stagione, la dodicesima serie si farà. A prevalere è stata l’esigenza di accontentare i numerosissimi fan che per nulla al mondo si perderebbero una sola puntata.

Così anche in questa stagione ritroveremo Terence Hill nei panni del parroco con il fiuto da investigatore. Al suo fianco non mancherà il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica e Nathalie Guetta che darà il volto a Natalina, la perpetua più famosa della televisione. Anche Pippo (Francesco Scali) e la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) saranno della partita.

Rimane a questo punto da chiarire quale sarà il ruolo dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e conduttore di Made in Sud. Ora che sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo, non è da escludere che possa essere scritturato per una parte molto significativa al fianco di una star internazionale come Terence Hill.