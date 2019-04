Don Matteo 12: le riprese dell’ultima stagione partiranno il 20 maggio

Dopo tanta attesa, ora lo si può confermare con certezza: le riprese della nuova stagione di Don Matteo, la celebre fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, partiranno il 20 maggio. La serie tv ultradecennale, sarà girata ancora una volta a Spoleto, con il set principale ambientato in piazza del Duomo, luogo in cui troveremo ancora una volta la caserma dei Carabinieri in cui prestano servizio il maresciallo Cecchini e il capitano Anna Olivieri.

Queste ultime due figure continueranno ad affiancare Terence Hill, l’attore che da poco ha compiuto 80 anni e che per l’occasione rindosserà la tonaca del prete con il fiuto da detective. Come da copione, sarà lui il protagonista assoluto della serie, che inforcando la sua celebre bici, cercherà di risolvere i casi di omicidio più intricati che sconvolgono la comunità in cui vive.

Nel cast sarà altresì confermato il pm Marco Nardi (Fabrizio Lastrico) e il brigadiere Ghisoni (Pietro Pulcini). Le indiscrezioni parlano poi di una new entry di spessore che risponde al nome di Stefano De Martino, ballerino nonché ex marito di Belen Rodriguez. Al momento non è però chiaro quale sarà il suo coinvolgimento. Nel frattempo sono da poco partiti i primi casting aperti solamente a chi ha già una comprovata esperienza da attore, ai quali saranno affidati delle parti di secondo piano.

Per quanto riguarda la durata delle riprese, che come anticipato partiranno il 20 maggio, la dodicesima stagione prevede un primo blocco della durata di cinque settimane. Cast e troupe sospenderanno poi i lavori durante la penultima settimana di giugno, quando a Spoleto si terrà il Festival dei Due Mondi. I lavori riprenderanno in un secondo momento, anche se sul punto non esiste ancora una data certa.

Stando infine ad una serie di indiscrezioni ad oggi non confermate, la novità dell’ultima serie potrebbe essere rappresentata dall’accorpamento dei due episodi che vengono trasmessi settimanalmente sulla rete ammiraglia di casa Rai. Voci di corridoio parlano infatti della possibilità di unire i due classici episodi in uno solo della durata di due ore.