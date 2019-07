Don Matteo 12: ecco le anticipazioni sull’ultima stagione della fiction

C’è grande fermento in merito alla 12esima stagione di Don Matteo. Le riprese di quella che sarà l’ultima serie sono già iniziate, e se tutto andrà secondo i piani, i nuovi episodi del prete investigatore interpretato da Terence Hill andranno in onda nei primi mesi del 2020.

Essendo però l’ultimo ciclo di puntate che andrà a chiudere un ventennio di successi, l’intenzione della produzione rimane quella di fare le cose in grande. Come vociferato nei mesi scorsi, si prospettano guest star come Stefano De Martino ed altri personaggi al momento ancora top secret. Inoltre al fianco dell’insostituibile Nino Frassica che continuerà a calarsi nei panni del maresciallo Cecchini, è quasi certo il ritorno di alcuni personaggi storici come il capitano Flavio Anceschi, interpretato per cinque stagioni da Flavio Insinna. Stando a quanto trapelato, per omaggiare al meglio il 54enne conduttore di casa Rai, per lui sarebbe previsto un cameo.

Tra i personaggi più amati dai fan, un altro atteso ritorno sarebbe quello di Simone Montedoro, che nella fiction aveva interpretato il Capitano Giulio Tommasi, vedovo della figlia del maresciallo Cecchini. Al momento non è ancora chiaro se la sua sarà una presenza fissa, oppure confinata ad un singolo episodio della stagione.

E sempre in merito agli episodi, la nuova stagione si caratterizzerà per un format del tutto inedito. In totale le puntate saranno 10, in quanto avranno come filo conduttore i 10 comandamenti. In compenso la durata sarà più lunga e raggiungerà i 100 minuti.

Per quanto riguarda invece la trama dell’ultima stagione, c’è da aspettarsi che il maresciallo Cecchini continuerà a creare scompiglio con i suoi consueti pasticci e qui pro quo. Inoltre assisteremo agli sviluppi del rapporto tra la capitana Anna Olivieri e il pubblico ministero Marco Nardi. La loro storia stenterà a decollare, e tra i continui alti e bassi che aumenteranno i dubbi della donna, a rimescolare ulteriormente le carte ci penserà l’arrivo di un certo Sergio, un uomo affascinante dal passato misterioso, che con la sua presenza manderà ancor più in crisi la capitana.