Don Matteo 12: bloccato l’accordo per la realizzazione dell’ultima stagione della fiction

Per i tanti fan di Don Matteo non sarà certo una bella notizia: l’accordo per la produzione della dodicesima e a quanto pare ultima stagione è stato temporaneamente sospeso. A determinare lo stop è stato un ostacolo del tutto imprevisto, legato ai costi di produzione della celebre fiction che vede come protagonista Terence Hill.

Stando a quanto emerso, in casa Rai hanno intenzione di chiedere tutta una serie di chiarimenti alla Lux Vide, la società di produzione televisiva e cinematografica che realizza la serie tv dove compare anche Nino Frassica, l’interprete del celeberrimo Maresciallo Cecchini.

A determinare la fase di stallo, sono i 13 milioni di euro che la Rai deve corrispondere a Lux Vide, sorti a seguito dell’incremento dei costi necessari per produrre l’ultima serie. Su richiesta del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione ha rimandato la discussione del tema alla prossima riunione al 28 novembre, quando molto probabilmente si saprà di più su quello che è l’importo da riconoscere al produttore.

A quanto pare a comportare maggiori costi di realizzazione è stato l’inedito format della stagione, che avrà una veste completamente differente rispetto al passato. La struttura concepita in 10 puntate, tante quante sono i comandamenti, avrebbe una spesa decisamente più esosa, ora oggetto di puntuale analisi dei vertici Rai.

Alla luce di questo inconveniente, al momento l’unico rischio che si profila è quello di un ritardo nel pagamento della quota di spettanza dell’azienda che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo. In altre parole i fan della serie non avrebbero nulla da temere, potendo così tirare un sospiro di sollievo. Non bisogna infatti dimenticare che le riprese di Don Matteo, una delle fiction più di successo dell’ultimo ventennio, sono ormai iniziate da diversi mesi. La stessa Rai punta altresì moltissimo su questo prodotto molto popolare, che dovrebbe andare in onda nel 2020.