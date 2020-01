Don Matteo 12, anticipazioni prima puntata del 9 gennaio: una persona misteriosa farà del male a Don Matteo

La lunga attesa è finalmente terminata: Terence Hill veste nuovamente i panni del prete più amato d’Italia e cosi riappare nel piccolo schermo per far compagnia, con le sue grandi investigazioni e con significativi consigli, al vasto pubblico di casa Rai.

Giovedì 9 gennaio torna, in prima serata su Rai 1, l’amata fiction “Don Matteo” con la sua dodicesima stagione che ha riservato ai suoi numerosi telespettatori tante sorprese e ricche novità.

Anticipazioni prima puntata: Qualcuno farà del male a Don Matteo

La prima puntata di Don Matteo 12 è intitolata “Non avrai altro Dio all’infuori di me” e le anticipazioni svelano che il capitano Anna Olivieri e il suo amato Marco Nardi vivranno una trama notevolmente ingarbugliata. L’amore tra i due sarà messo alla prova da molte incomprensioni, paure e vecchi segreti che tenteranno di far separare la coppia.

Pronti a sposarsi, Anna e Marco sono alle prese con i preparati delle nozze ma i loro impegni lavorativi interromperanno continuamente l’organizzazione dell’evento. La coppia innamoratissima dovrà fare i conti con alcune ostilità, causate dalle scelte lavorative del capitano Anna. Quest’ultima nasconde da tempo un’opportunità lavorativa che richiederà grandi sforzi alla coppia tra cui la possibilità di vivere a distanza.

A caratterizzare la prima puntata sarà il tragico rapimento di Andrea, figlio di un noto cardiochirurgo, e tale notizia romperà gli equilibri della comunità di Spoleto. La scomparsa del bambino renderà particolarmente nervosa Anna che farà di tutto per unire i piccoli indizi trovati e tentare di aprire nuove piste investigative. Per trovare Andrea, l’intero paese verrà messo sottosopra e i segreti di alcuni paesani verranno svelati.

Molte somme di denaro verranno custodite in scatole, formate da fantastici origami, e compariranno sparse per tutta Spoleto: gli abitanti avvieranno una strana “caccia al tesoro” creando un grande disordine. In mezzo a questo caos qualcuno farà del male a Don Matteo che verrà trovato a terra, ferito da un arma da fuoco.

Nino Cecchini rimarrà sconvolto da tale avvenimento e insieme al capitano Olivieri capiranno che Spoleto non è più sicura. Dietro a questi tristi episodi si cela una persona da identificare e fermare il prima possibile. Le indagini proseguiranno con molta agitazione e lentezza, in quanto l’autore del reato è riuscito a nascondere bene le proprie tracce.