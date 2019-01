Domenica Live vs Domenica In: anticipazioni e ospiti delle puntate di domenica 20 gennaio

Barbara d’Urso, reduce anche dal successo della sua Dottoressa Giò su Canale 5 in prima serata la scorsa domenica, si sta preparando alla sfida domenicale con l’altra controparte della Rai, ovvero Mara Venier e la sua Domenica In. Vediamo cosa hanno in mente le due donne della domenica italiana per calamitare l’attenzione dei telespettatori e il successo del loro programma.

Negli ultimi mesi, le due donne hanno lottato parecchio per potare a casa i risultati della propria azienda con battibecchi e risposte che sono giunte dai social, Instagram, in particolare di entrambe. Proprio la d’Urso aveva dichiarato di non aver discusso né litigato con nessuno, quindi, a quanto pare, non ci sarebbero problemi con la dirimpettaia di Rai Uno, ovvero la Venier.

Nella puntata di Domenica In, Mara Venier è pronta con tantissimi ospiti per cercare di battere la concorrenza. In base a quanto riportano alcuni siti di gossip, tra il parterre della domenica di Rai 1 ci sarà una donna straordinaria e molto amata, ovvero Gina Lollobrigida che la Venier intervisterà e sicuramente nuovi colpi di scena saranno in corso. Oltre alla Lollobrigida, anche Claudia Gerini e Gloria Guida, compagna di Johnny Dorelli animeranno il contenitore domenicale della Rai. Infine, una esclusiva Rai, con la presenza di Roberto Cappucci, stilista che giunge per la prima volta in televisione a raccontarsi.

E la d’Urso come ha intenzione di rispondere? In seguito a un collegamento con Forum, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli tutti i giorni su Canale 5 dalle 11, la d’Urso ha raccontato che ci sarà ospite la sorella Eleonora d’Urso, ma anche sua compagna di lavoro nella Dottoressa Giò. Sicuramente le due racconteranno inediti e aspetti della loro vita. Altri ospiti sono Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, ma anche Paola Caruso e la sua storia d’amore terminata in modo negativo con il padre di suo figlio.

Insomma, le due signore della domenica sono pronte a darsi battaglia. Vedremo chi la spunterà. Bisogna anche ricordare che la trasmissione della Venier comincia intorno alle 14, mentre quella di Canale 5 intorno alle 17.20. Vedremo se questo avrà un impatto sugli ascolti Auditel e chi premierà il pubblico.