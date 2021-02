"Domenica Live", Vittoria Schisano parla del suo misterioso compagno

Vittoria Schisano ha recentemente partecipato a “Ballando con le stelle”. Alcuni rumors ipotizzavano una forte vicinanza tra lei ed il ballerino Marco De Angelis, ma entrambi hanno smentito. Dopo la sua partecipazione al programma, è stata ospite a “Domenica Live“. L’intervista si è tenuta il giorno di San Valentino.

La conduttrice Barbara D’Urso le ha fatto alcune domande sulla sua vita privata. La Schisano ha dichiarato di esser fidanzata da più di tre anni con un uomo il cui nome è Donato. Niente di eccezionale, se non fosse che l’uomo è riuscito a sfuggire alle telecamere per tutto questo tempo.

La conduttrice ha quindi chiesto una descrizione del compagno, che la Schisano ha dato senza tirarsi indientro: “Tra poco fa 50 anni, è brizzolato col ciuffo, ha la barba folta, non l’aveva quando ci siamo conosciuti ma io impazzisco per la barba! Occhi buoni, castani. La sua grande qualità è la dolcezza. È alto più di me, magro, non tanto fisicato, mangia tantissimo ma non mette un etto!”.

Durante la trasmissione, l’uomo misterioso ha inviato una lettera indirizzata alla sua fidanzata, nella quale si parla di un possibile matrimonio. Tutto ciò ha fatto scatenare i social ed il mondo dei gossip il quale non ha scordato la famosa relazione tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Anche in questo caso il finto fidanzato della Prati non era mai stato inquadrato dalle telecamere, non era un tipo social ed inviava delle lettere durante le trasmissioni.

Vittoria Schisano ha più volte rassicurato la conduttrice dicendo che il suo Donato esiste realmente, ma non vuole farsi riconoscere e non è attivo sui social. Durante l’intervista, la donna sorridente ha affermato che forse ci sarà un matrimonio tra massimo due estati. In quel caso sarà possibile conoscere il volto dell’uomo misterioso?