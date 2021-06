"Domenica Live" torna a settembre: l’indiscrezione

A volte le cose non sono come sembrano oppure clamorosamente possono cambiare. Questo è quanto sarebbe accaduto a Barbara D’Urso e la sua “Domenica Live“. Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare della rivoluzione imminente in casa Mediaset e il ridimensionamento della conduttrice campana. Il segnale che ha dato il via libera a tutto, è stata la chiusura definitiva di “Live- non è la D’Urso”.

Si è detto a più riprese che la stessa sorte sarebbe toccata a “Domenica Live” e addirittura che a Cologno Monzese avevano puntato tutto su Lorella Cuccarini, come sostituta della D’Urso. La verità sembra essere un’altra: Barbarella tornerà a settembre saldamente al timone del contenitore domenicale. Dunque niente chiusura e niente ridimensionamento, dato che al posto di Live pare ci sia in cantiere un programma top secret sempre affidato alla conduttrice campana.

A lanciare l’indiscrezione bomba che ha dell’incredibile, dato che la D’Urso era data per certa come fuori dai giochi, ci ha pensato “Italia Oggi“. Se da un lato ha confermato la chiusura di Live, dall’altro ha svelato che “Domenica Live” sarà presente nel palinsesto Mediaset per la stagione 2021/2022. Insomma una notizia davvero clamorosa.

Ciò che sembra cambiare è l’orario di messa in onda del talk show. Nell’ultima stagione il programma è andato in onda a partire dalle ore 15:00 e sfidando così la “Domenica In” di Mara Venire. Questa volta invece, pare che tornerà al suo orario originario ovvero inizierà alle 17:15. Dunque, poco sembra cambiare e sicuramente nulla rispetto a quanto si era vociferato in passato.

E la Cuccarini? Bene, iniziando la D’Urso alle 17:15 prima di allora vi è un buco che va colmato e a quanto pare sarà proprio Lorella a farlo. L’idea di affidare la domenica pomeriggio di Canale 5 alla Cuccarini, non è stata scartata. Al contrario, Lorella dovrebbe dividere lo spazio con la D’Urso e dunque l’una non esclude l’altra, bensì possono coesistere.