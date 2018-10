Domenica Live, Teresanna Pugliese risponde a Francesco Monte: "Non ero innamorata di lui"

Francesco Monte ha parlato anche di Teresanna Pugliese all’interno del Grande Fratello Vip. Il tarantino ha rivelato di aver fatto un buon trono, scegliendo una persona e frequentandola per 7-8 mesi. Tuttavia, il ragazzo ha dichiarato che usare la parola “amore” per quella relazione è un po’ un azzardato.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Teresanna Pugliese ha voluto rispondere alle parole di Francesco Monte. La neo sposa è stata chiamata da Barbara D’Urso negli studi di “Domenica Live” per ribattere alle parole del suo ex fidanzato. Lei non ha rilasciato nessuna frecciatina, anzi, sembra voler dare ragione a Francesco Monte.

La giovane parla così della sua relazione con l’ex tronista: “Non posso giudicarlo se rinnega qualcosa, anche perché ognuno di noi in 6-7 anni ha un’evoluzione personale, e quindi anche sentimentale. Io allora pensavo che fosse innamorato, e anche io lo pensavo di me nei suoi confronti. Ma a 23 anni pensi che l’amore sia una cosa, a 30 scopri che è un’altra. Oggi ti dico che nemmeno io forse ero innamorata, è stata una storia desiderata, ma è durata così poco tempo e sono passati così tanti anni che oggi non posso dire che è amore”.

Teresanna Pugliese sempre nella stessa intervista rivela che il vero sentimento lo sta provando per il suo attuale marito e il figlio di nome Francesco: “Per me oggi è amore mio marito e mio figlio, perché a 30 anni sai cosa è l’amore. Io spero solo che lui possa trovare un equilibrio, glielo auguro davvero”.

Infine, Teresanna Pugliese ha parlato anche della vicinanza tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Per l’ex corteggiatrice questo flirt non è finto e crede che sia normale che tra un ragazzo uscito da una relazione così importante con Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, alla quale lui è sempre piaciuto, possa nascere qualcosa.