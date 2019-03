Domenica Live, svelati gli ospiti di "Live – Non è la D’Urso"

Ormai è tutto pronto per l’inizio di “Live – Non è la D’Urso“, che sancisce il ritorno in prima serata della conduttrice napoletana con un format totalmente nuovo. Il talk show inizia il 13 marzo e le puntate dovrebbero essere quattro o cinque, ma in base agli ascolti possono anche aumentare.

Nei mesi scorsi, Barbara D’Urso ha parlato spesso di questo programma. Da come abbiamo potuto captare dagli indizi, in ogni puntata la conduttrice ci sono degli ospiti che raccontano delle storie e i protagonisti di queste vicende possono interagire con alcune persone in studio. Invece, in una sua intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni“, rivela che il pubblico può commentare le storie e mettere “mi piace” o “non mi piace”, prendendo spunto dai social network come Facebook e Instagram.

Le anticipazioni

Inizialmente, Barbara D’Urso mostra la clip del primo ospite, la ballerina Heather Parisi:”Lei ha preso un aereo da molto lontano appositamente per me e appositamente per voi. È arrivata questa mattina, alle 6 del mattino, a Roma partendo da Hong Kong. Io sono troppo felice, non vedo Heather (Parisi n.d.r) da anni”.

In seguito, la conduttrice parla degli altri ospiti: “Anche questa è una super esclusiva, è la prima volta che loro sono in televisione insieme: Al Bano, Loredana Lecciso, Al Bano Jr e Jasmine, tutti e quattro per la prima volta saranno qui…”. In seguito desidera ringraziare proprio il cantante di Cellino San Marco, poiché le ha dato l’opportunità nel mostrare quando sia affiatata la sua famiglia in televisione.

Successivamente la conduttrice dichiara di essere molto emozionata per il suo ritorno in prima serata. Barbara D’Urso infatti non conduce un nuovo format in questa fascia d’orario dal 2011, quando prese il timone di “Baila!” e “Stasera che sera!“, entrambi chiusi con alcune critiche. In particolar modo l’ultima trasmissione venne chiusa per una intervista controversa all’attore Francesco Nuti.