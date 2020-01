Domenica Live, scontro acceso tra Moreno Merlo e Paola Caruso

A Domenica Live acceso confronto, sotto gli occhi attenti di Barbara d’Urso, tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Quest’ultimo, con fare deciso e determinato, ha accusato l’ex bonas di Avanti un altro di utilizzare lo stesso copione con tutti. Le parole del ragazzo sono state molto forti: “Tutti quelli che non vogliono continuare una relazione con la Caruso vengono definiti gay. Le accuse che ha mosso contro di me le ha rivolte anche ad Ivan Gonzalez.”

Nello studio della Carmelita nazionale, Paola, per non sentire le parole di Moreno, cantava a squarciagola al fine di non dare credito alle sue dichiarazioni. La loro relazione non si è conclusa nel migliore dei modi e, a quanto pare, ci sono ancora dei dissidi che lascerebbero aperta una grossa spaccatura fra i due.

In settimana, la Caruso, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per redarguire Ivan Gonzalez e per aprire gli occhi alle ragazze della casa. Infatti, secondo Paola, l’ex tronista sarebbe giunto in Italia solo ed esclusivamente per raggiungere il successo televisivo. Basti pensare che Ivan e Paola si sono conosciuti nel reality spagnolo Supervivientes dove sembravano aver trovato una bella alchimia. Giunti all’epilogo del programma, fra i due, gelo totale.

Le grandi sfide di Paola

Se Paola Caruso mostra un carattere forte ed acceso è anche per la vita che ha dovuto condurre sin da piccola. Solo lo scorso anno ha scoperto, grazie a Barbara d’Urso, l’identità della vera madre. A sua volta Paola è diventata mamma di uno splendido bambino di nome Michelino. Il figlio, nato dalla relazione con Francesco Caserta, è il vero fulcro dell’amore della Caruso.

Negli ultimi mesi, l’ex bonas, aveva imbastito una relazione con Moreno Merlo. I due sembravano molto felici ma a quanto pare, i loro caratteri, non sembrerebbero essere compatibili per una storia duratura.