Domenica Live, Rosa Perrotta rivela di aspettare un figlio da Pietro Tartaglione

In queste settimane si è parlato molto di una presunta crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, una delle coppie che è uscita dal dating show di “Uomini e Donne“. Su Instagram l’ex corteggiatore sembrava aver confermato, con una stories, di essere in crisi con la bella napoletana, poiché quest’ultima avrebbe deciso di lasciare la casa del suo fidanzato.

La delusione è stata tanta poiché i due, dinanzi agli occhi dei telespettatori, sono sempre sembrati una delle coppie più affiatate uscite da “Uomini e Donne“. In seguito a un breve periodo di silenzio, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno voluto smentire una presunta crisi tra i due. Anzi, i due piccioncini, intervistati da Barbara D’Urso a “Domenica Live“, fanno un annuncio molto importante.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettano un bambino

La gravidanza viene annunciata dalla coppia con queste parole: “Io ho trascorso un periodo in cui stavo poco bene, ma ero tranquilla perché non era una cosa programmata. Ho cominciato a sentirmi strana, alcuni odori mi davano fastidio, come il profumo che usa Pietro e che io ho sempre amato. Dico: ‘Amore vai a prendere un test di gravidanza’. Era tardissimo, quasi notte. Va al distributore e prende questo test. Ora sono incinta di tre mesi. Dovrebbe nascere a luglio o agosto”.

Pietro Tartaglione ha poi voluto spiegare perché Rosa Perrotta abbia deciso di andare via dalla loro casa: “La nostra convivenza non è finita come qualcuno ha insinuato. Lei si è trasferita momentaneamente da sua madre perché può starle più vicino. Io sto fuori casa tutto il giorno per il mio lavoro”.

La coppia per il momento avrebbe fissato le loro nozze per il 7 giugno, ma non va escluso che la data potrebbe slittare per dare priorità al nuovo nascituro. Sicuramente, se ci saranno dei cambiamenti nelle prossime settimane, i due ragazzi avviseranno sui loro profili di Instagram.