Domenica Live, Rosa e Pietro diventano Bella e la Bestia: piovono critiche sulla coppia

Domenica Alive, il torneo lanciato da Barbara D’Urso a Domenica Live, è tornato con una nuova performance il 27 ottobre scorso, che ha visto protagonisti Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, reinterpretando il celebre cartone animato della Walt Disney “Bella e la Bestia”; la loro performance però ha creato un vespaio di polemiche.

L’ex coppia di “Uomini e Donne” si è messa in gioco a Domenica Alive, sulla scia di ciò che è stato fatto nelle puntate precedenti da Loredana Lecciso, Giovanna Ciacci, Flavia Vento e Annalisa Minetti. Rosa e Pietro, pur con qualche incertezza e imperfezione, ce l’hanno messa tutta per interpretare al meglio i celebri personaggi della Disney, che ricordiamo sono stati ripresi anche in una pellicola cinematografica, con protagonista Emma Watson.

Rosa e Pietro criticati dal web dopo Domenica Alive

Come sempre accade in questi casi, la reinterpretazione di Rosa e Pietro se da un lato ha suscitato nei telespettatori e nei fan grande apprezzamento, dall’altro ha scatenato l’ironia e le critiche di buona parte del web, che hanno sottolineato come l’interpretazione della coppia abbia rovinato il vero cartone animato, ma c’è anche chi si domanda per quale motivo una persona così seria come Pietro abbia potuto prestarsi ad una scenetta di tal genere e per molti considerata ridicola.

Rosa e Pietro sono diventati da poco genitori del piccolo Domenico, che ha letteralmente rivoluzionato la loro vita. Stando ad alcune dichiarazioni rilasciate da Rosa, le cose però non sono andate proprio per il verso giusto, infatti l’ex di “Uomini e Donne” ha vissuto dei momenti di sconforto subito dopo il parto.

In questi mesi Rosa ha voluto dedicarsi al suo bambino, mettendo da parte tutti gli impegni professionali, ma stando alla performance a Domenica Alive, la Perrotta sembra più determinata che mai a rimettersi in gioco e tornare in tv non solo come opioniosta.