Domenica Live, rivelazione choc: Michael Terlizzi ci ha provato con Gianmarco Onestini

Ricca di scoop l’ultima puntata di Domenica Live, ed in particolar modo lo spazio dedicato al Grande Fratello 16 in cui si è tornati nuovamente a parlare di Michael Terlizzi e della sua presunta omosessualità. Questa volta a parlare non è stato Cristian Imparato, che comunque era ospite della trasmissione dopo l’eliminazione dalla casa, ma un altro personaggio conosciuto nel mondo dello spettacolo che ha fatto, in maniera del tutto inaspettata, una dichiarazione choc in merito.

A parlare, nello specifico, è stato Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, che ha raccontato un episodio sul figlio di Franco Terlizzi che lascerebbe davvero poco spazio ai dubbi. Il ragazzo, infatti, ha rivelato che Michael, quando era tentatore nel programma Temptation Island Vip, ci ha provato con Gianmarco Onestini, anche lui allora arruolato nella schiera dei tentatori, ed oggi coinquilino nella casa del GF16 insieme a Terlizzi.

Edoardo Ercole ha raccontato di aver conosciuto Gianmarco immediatamente dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi, aggiungendo che è stato il ragazzo stesso a raccontargli l’episodio: “Gianmarco Onestini mi ha detto che a Temptation Island Vip ha avuto un episodio con Micheal, e mi ha detto: Michael ci ha provato con me” Queste le parole di Edoardo Ercole, che hanno lasciato il pubblico in studio, Franco Terlizzi incluso, a dir poco sconcertato.

Il padre di Michael, però, infastidito dalle dichiarazioni del figlio di Serena Grandi, non ha perso tempo ed ha prontamente ribattuto: “Guarda che partono le denunce. Se mio figlio è gay non mi interessa. Non sono preoccupato, io voglio solo la verità”.

Barbara D’Urso, da brava padrona di casa, è intervenuta immediatamente cercando di calmare Franco e spiegandogli che non è possibile denunciare qualcuno solo perché ha detto che una persona è gay, e che questo potrebbe essere letto come un comportamento omofobo.