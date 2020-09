Domenica Live potrebbe essere sostituita nel 2021: l’indiscrezione di Dagospia

Con il corso degli anni Barbara D’Urso è diventata sempre più fondamentale per i palinsesti di Mediaset. Le sue trasmissioni, come “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” hanno ottenuto quasi sempre degli ottimi risultati in campo Auditel.

Per questo motivo, come confermato dall’azienda del Biscione, dal mese di settembre Barbara D’Urso ritornerà in onda. Precisamente si inizia dal 7 con “Pomeriggio Cinque”, per poi andare avanti con “Domenica Live” e nella stessa giornata con “Live – Non è la D’Urso”.

“Domenica Live” a rischio cancellazione

Secondo le ultime indiscrezioni di “Dagospia“, il sito diretto da Roberto D’Agostino, Mediaset starebbe seriamente pensando di sostituire per l’anno venturo “Domenica Live“. Ecco cosa scrive il giornalista in merito a questa voce: “Avvertite Carmelita D’Urso che mentre lei gira video in cui parla con i suoi orsi di peluche, in Mediaset stanno iniziando grandi manovre. Si sussurra che il prossimo anno la domenica pomeriggio potrebbe essere appaltata a qualcun altro”.

Una voce non proprio nuova, poiché già nei mesi scorsi si è parlato di un possibile ridimensionamento per Barbara D’Urso. Infatti, secondo un vecchio articolo di Davide Maggio, il suo posto dovrebbe essere preso da Alfonso Signorini: “Per Signorini sarebbe previsto, in diretta concorrenza con la Domenica In di Mara Venier, un talk domenicale che vedrebbe schierati proprio i concorrenti del reality show. Come la vecchia, cara Buona Domenica di Maurizio Costanzo! L’obiettivo del talk domenicale sembrerebbe essere quello di tutelare e tenere sotto controllo le vicende dei gieffini, sottraendoli ad altri programmi della rete”. Una indiscrezione smentita ai tempi dal diretto interessato, anche se al momento questa ipotesi sembra prendere quota dopo la bomba rilanciata da “Dagospia”.

Per il momento Alfonso Signorini sta concentrando tutti i suoi sforzi sulla quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, ove sta preparando gli ultimi preparativi insieme ai suoi due opinionisti che sono Antonella Elia e Pupo.