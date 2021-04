Domenica Live, Pierpaolo Pretelli e Leo ricevono una sorpresa da Giulia Salemi: "Mi sta viziando"

Pierpaolo Pretelli, conosciuto sia come ex velino di “Striscia la notizia” che gieffino della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini, si è fatto intervistare da Barbara D’Urso nei salotti di “Domenica Live“. Insieme a lui è presente anche il piccolo Leonardo, figlio avuto con la modella e attrice cubana Ariadna Romero.

Ovviamente Barbara D’Urso si concentra in particolar modo sulla storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi,pve i due si sono conosciuti proprio negli studi di Cinecittà. L’attuale conduttrice di “Salotto Salemi”, in una intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv”, ha affermato di aver già incontrato Leo entrandoci subito in sintonia.

L’intervista di Pierpaolo e la sorpresa di Giulia Salemi

Nel corso della sua intervista ovviamente si parla della sua avventura al “GF Vip” e del capitolo dedicato ai Preleimi. In questa occasione viene mostrato anche la sorpresa fatta da Giulia, ove i telespettatori l’hanno vista fingere di dormire e svegliarsi all’improvviso da un sogno.

Nella clip Giulia Salemi scherza anche con la conduttrice: “Barbara, sono felice di vederti anche che hai interrotto un sogno bellissimo. Ho sognato di essere chiusa in una casa per ben 4 mesi e ho conosciuto il principe azzurro. Fisico pazzesco, un ragazzo dolcissimo e sorriso meraviglioso che mi faceva sentire donna a tutti gli effetti. Nel sogno ho conosciuto suo figlio Leo e anche con lui è stato amore a prima vista. Un sogno vero. Spero che si realizzerà, torno a dormire e a sognare!”.

Il piccolo Leonardo, con molto imbarazzato e incalzato da Barbara D’Urso, fa capire di apprezzare la nuova compagna del papà. Pierpaolo anche tesse delle lodi nei suoi confronti dopo la sorpresa: “Lei è brava e creativa in tutto. Mi aspettavo la sua creatività. Sono sbalordito perché Giulia si sta cimentando anche in cucina. Mi sta viziando“.