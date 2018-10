Domenica Live, Patrizia De Blanck al "Grande Fratello Vip" per smascherare la marchesa d’Aragona

Nel salotto di “Domenica Live” non si poteva non parlare del gossip che sembra appassionare tutta Italia, unico vero mordente della terza edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip“, dove non ci sono eri protagonisti se non la Marchesa d’Aragona, che tra una lezione di bon ton e l’altra, ha catalizzato l’attenzione del pubblico.

Se i suoi lati affettati e forse anche un po’ datati hanno forse stufato, il mistero che avvolge le origini nobili della marchesa sembrano invece appassionare i telespettatori italiani, che nelle ultime ore hanno asssistito anche alla verità su Daniela Del Secco raccontata dalla contessa Patrizia De Blanck nel salotto di Barbara D’Urso.

La verità di Patrizia De Blanck su Daniela Del Secco D’Aragona

La Marchesa d’Aragona è davvero un personaggio della nobiltà italiana? Stando alle numerose testimonianze portate in studio da Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” e a “Domenica Live”, sembrerebbe proprio di no. Tra le tante anche quella della contessa Patrizia De Blanck, che ha svelato in anteprima uno scoop riguardante la sua entrata nella casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip, per confrontarsi sull’argomento direttamente con la Marchesa D’Aragona.

Secondo quanto riportato dalla contessa De Blanck, ma anche dal figlio adottivo di Carlo e Marina Ripa di Meana, Daniela avrebbe finto di essere una nobile per avere un maggiore riscontro economico nella vendite della sua linea cosmetica. Insomma non solo sembrerebbe che nessuna goccia di sangue blu sembrerebbe scorrere nelle vene della Del Secco, ma la stessa sarebbe pure invisa alla nobiltà italiana.

A sostenere invece le tesi della marchesa, invece, è stato il genero della Del Secco che è intervenuto nell’ultima puntata di “Domenica Live”, replicando alle accuse circa la mancata presenza del nome della marchesa nell’Albo d’Oro della nobiltà italiana, spiegando che in tale albo vengono citati come nobili anche persone che la Cassazione ha definito non tali.