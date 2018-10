Domenica Live, parla l’ex marito della Marchesa D’Aragona: "Non mi risulta che avesse origini nobili"

Anche nell’ultima puntata di “Domenica Live” a tenere banco ed infiammare il salotto di Barbara D’Urso è stata la diatriba circa la presunta nobiltà della Marchesa d’Aragona – attuale concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3” -, che sembra essere stata smascherata del tutto, sia dall’ex marito, sia dall’ex cognato.

Dopo l’intervento dell’ex cognato della Del Secco – che in collegamento da Catanzaro ha fatto ribadito le origini plebee della donna oltre a rivelare che il padre della stessa era un normalissimo tranviere mentre la madre lavorava come cameriera in una famiglia altolocata romana – a mettere ancora più benzina sul fuoco è stato l’ex marito, che ha rivelato nuovi retroscena.

La verità dell’ex marito della Marchesa

Ad intervenire nel salotto di Barbara D’Urso a “Domenica Live” è stato il secondo marito della Marchesa, giacché il primo è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni molto serie. Antonio Santoro, dopo aver rivelato che in realtà non ha mai divorziato dalla Marchesa, quindi legalmente seppur separati sono ancora sposati, ha svelato di avere lui un titolo nobiliare.

Sebbene lui abbia origini nobili ha ribadito ai microfoni della D’Urso che: “Con me non era Marchesa, dopo la fine della nostra storia non so cosa abbia fatto. Tra l’altro io sono Barone, perché non scegliere il titolo di Baronessa?“, una domanda che è stata condivisa anche dalla conduttrice, che non ancora non riesce a venire a capo di questa vicenda.

Il barone Santoro ha poi parlato anche dei genitori della marchesa D’Aragona: “Genitori nobili? A me non risulta. Quando ci siamo sposati lei vendeva creme e aveva due centri di medicina estetica, uno a Catanzaro e l’altro a Milano” – poi ha precisato – “Non ha mai fatto la massaggiatrice, smentisco questa cosa”.

Tra gli ospiti presenti in studio per la parlare del caso della Marchesa d’Aragona c’era anche la contessa Patrizia De Blanck, che proprio negli ultimi giorni è stata a sua volta attaccata da Umberto Brindani, il direttore del settimanale di gossip “Oggi”, per un servizio del settimanale risalente al 2005 in cui si mettevano in dubbio le origini nobili della blasonata contessa.