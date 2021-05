"Domenica Live", Paolo Brosio e Marialaura De Vitis annunciano la rottura

Marialaura De Vitis, la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio, ha annunciato la rottura con l’ex concorrente de “L’isola dei famosi” in una storia pubblicata su Instagram. L’influencer dichiara che ormai la loro relazione è finita, sottolineando però che l’affetto e l’amicizia da ambo le parti non scemerà mai.

Nonostante la ragazza abbia sempre rigettato ogni tipo di accusa, sui social network viene criticata per aver sfruttato Paolo Brosio con il solo scopo di guadagnarsi delle ospitate nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso acquisendo così un po’ di popolarità in TV.

L’intervista a Marialaura De Vitis e Paolo Brosio

Nella giornata del 16 maggio l’ex coppia ha rilasciato una nuova intervista nella trasmissione “Domenica Live“, condotta da Barbara D’Urso su Canale 5. In questa circostanza, oltre a ribadire per l’ennesima volta la loro rottura, Marialaura si difende dagli ospiti presenti in studio allontanandosi nuovamente dalle critiche sul suo conto.

L’influencer si dichiara molto affranta di questa rottura, siccome ammette di voler provare ancora qualcosa d’importante per lui: “Di comune accordo, abbiamo chiuso la relazione. Ci siamo incontrati per parlarne e siamo arrivati alla conclusione, che entrambi non provavamo più un sentimento di amore. Oggi non lo amo più“.

La ragazza dichiara che il loro amore, con il passare dei giorni, è andato sempre di più scemando e non ha ricevuto i miglioramenti sperati. Lo stesso pensiero viene condiviso da Paolo Brosio, ove riconosce di essere venuto a meno quell’entusiasmo dei primissimi giorni affermando però che la rottura non è avvenuta a causa di un tradimento.

Successivamente negli studi Barbara D’Urso fa entrare Éva Henger, in cui racconta di una forte simpatia tra Marialaura e un suo amico stretto. L’ex fidanzata di Paolo Brosio però smentisce seccamente questa ipotesi lanciando un’accusa all’ex attrice a luci rosse: “Ci siamo viste due volte in croce”.