Domenica Live, Paola Di Benedetto sostiene Francesco Monte contro Eva Henger: "Dirò la verità"

E’ passato un anno, ma della scorsa edizione del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi” si continua a parlare, a causa del clamoroso scandalo del cannagate, che è destinato a tenere banco ed offuscare anche la nuova edizione del reality, arricchendosi giorno dopo giorno di nuovi particolari inediti, così come di clamorose dichiarazioni.

Pochi giorni fa è giunta la notizia che Francesco Monte ha querelato Eva Henger per diffamazione a causa delle sue dichiarazioni ai suoi danni – l’ex porno star aveva accusato l’ex tronista di aver non solo acquistato ma anche fatto uso di sostanze illecite in una fase di pregioco in Honduras, mettendo così in pericolo, in considerazione delle vigenti normative antidrogra in quel paese, anche gli altri concorrenti -, azione che ha portato la Henger ad essere interrogata per 3 ore in Procura a Roma.

Paola Di Benedetto va in aiuto di Francesco Monte

Nel corso dell’ultima puntata del talk show di Canale 5 “Domenica Live“, la conduttrice Barbara D’Urso è tornata a parlare dello scandalo del cannagate, raccogliendo tra le altre, anche le dichiarazioni dell’ex naufraga ed ex compagna di Francesco Monte, Paola Di Benedetto che ha dichiarato: “Mi dispiace questo accanimento nei confronti di Francesco” . per poi aggiungere – “Questa querela è stata fatta quando Francesco è tornato dall’Isola ma, non so perché, è stata notificata solo adesso“.

Non è certo un mistero che l’ex tronista avesse lasciato intendere più volte che avrebbe agito per le vie legali contro la Henger per le sue dichiarazioni, e così sembra abbia fatto presentando una regolare querela, però sembra sia stata fatta prima che Striscia la Notizia mostrasse dei video che metterebbero in difficoltà l’ex naufrago.

L’ex Madre Natura di Paolo Bonolis insomma conferma quindi che la querela è stata fatta subito, ma non si capisce come mai notificata alla diretta interessata solo in questi giorni. L’ex compagna di Francesco Monte – oggi felicemente fidanzata con Federico Rossi – ha aggiunto anche che difenderà il suo ex nelle sedi opportune.

Di parere contrario invece si è dichiarata Cecilia Capriotti, che proprio nel salotto della D’Urso ha dichiarato di dare il suo pieno sostegno ad Eva Henger, cambiando quindi atteggiamento nei confronti di questa vicenda che sta assumendo dei connotati per certi versi sempre più scomodi ed odiosi per personaggi del mondo dello spettacolo.

Paola Di Benedetto quindi preferisce mantenersi fedele alle sue precedenti dichiarazioni ribadendo che: “Una persona ha il diritto di difendersi nelle sedi opportune e non in una trasmissione televisiva” – quindi ha precisato – “Io ho visto fumare Francesco sull’Isola dei Famosi. Se fosse marijuana o tabacco non lo so. Se sarò chiamata a testimoniare testimonierò e dirò la verità“.