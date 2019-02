Domenica Live, Paola Caruso si commuove in diretta tv scoprendo la lettera della madre biologica

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Paola Caruso, se da una parte sta vivendo per la prima volta la maternità, dall'altra non sta passando un bellissimo momento visto che l'ex compagno si è sottratto ad ogni responsabilità. Ieri, Barbara D'Urso ha voluto fare una sorpresa alla Bonas facendole recapitare una lettera molto importante che conteneva notizie sulla madre biologica. Non ci resta che attendere per vedere come finirà questa storia.