Domenica Live, Paola Caruso rivela di aver denunciato Moreno Merlo

In questi giorni si parla molto della storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Le cose per i due non sono finite nel migliore dei modi e, come possiamo vedere nelle varie interviste rilasciate dai due protagonisti, nelle ultime settimane si stanno accusando su molte cose.

Paola Caruso rimprovera Moreno per aver registrato alcune conversazioni durante il loro rapporto e proprio per questo motivo avrebbe deciso di denunciarlo. Mentre il disc jockey, oltre a respingere ogni tipo di accusa, dichiara di aver subito alcune violenze fisiche.

Le parole di Paola Caruso

Come riporta testualmente il sito “Leggo“, l’ex bonas di “Avanti un Altro!”, a “Domenica Live” dichiara di aver denunciato il suo ex fidanzato Moreno Merlo in data 21 novembre. I motivi dietro a questa decisione sarebbero le presunte registrazione fatte da lui.

Successivamente ritorna sul fatto che sia stata attaccata fisicamente da Moreno: “Io sono stata aggredita. Ho anche io il referto dell’ambulanza, non sono andata in ospedale perché avevo Michelino e non sapevo a chi lasciarlo. Ho un referto del medico. Nel suo c’è scritto: nulla in anamnesi, nulla da riscontrare. Il giorno dopo è venuto da me a riprendersi i vestiti, non aveva nessun segno”.

Ritorna anche sull’argomento dei soldi, dove Paola Caruso nelle interviste precedenti ha dichiarato di aver prestato spesso dei soldi al suo ex fidanzato. In questa circostanza ribadisce il pensiero espresso nelle settimane precedenti, dichiarando nell’avere delle fatture dove può dimostrare di aver pagato la sua palestra e le sue lezioni, oltre che cene e spa.

L’opinionista di Barbara D’Urso ammette che aveva un bel rapporto con la madre di Moreno Merlo. Infatti prima del battesimo del figlio Michelino sono uscite insieme per fare shopping: “Arriviamo alla cassa e mi dice: “Non ho la carta di credito…”. Ho pagato io per lei, non ho mai riavuti i soldi, non l’ho neanche detto a Moreno”.

Infine, Barbara D’Urso mostra un video con delle immagini in piscina. Nel filmato in questione possiamo vedere un battibecco tra Paola Caruso e il suo ex fidanzato avvenuto durante una pausa della registrazione della clip in questione. La Caruso però glissa in merito: “Tutte le coppie litigano. Un conto è parlare di un litigio, un altro è dire che lo tratto male”.