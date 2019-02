Domenica Live, Paola Caruso contro il suo ex: "Chiederò l’esame del DNA per mio figlio"

Nella puntata del 27 gennaio di “Domenica Live” ha rilasciato la propria intervista Paola Caruso, la ragazza che ormai si trova al nono mese di gravidanza. L’opinionista di Barbara D’Urso, in questo ultimo periodo, si trova al centro del gossip a causa della sua diatriba con il suo ex fidanzato Francesco Caserta.

L’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” non ha infatti chiuso nel migliore dei modi con il suo ragazzo, e più volte si sono attaccati sui social. La giovane, in una vecchia intervista, ha dichiarato che il figlio che deve nascere tra un po’ di tempo è di Francesco Caserta, ma quest’ultimo non vuole riconoscerlo. Per lui questa situazione non sarebbe la prima volta, poiché, sempre secondo la “bonas“, Francesco non avrebbe riconosciuto un altro bambino di nove anni.

Le parole di Paola Caruso

L’obbiettivo della showgirl è quella di far riconoscere il figlio a Francesco: “Tu un padre non lo sei, ma non sei nemmeno un uomo. Io porto in grembo tuo figlio. Io da otto mesi subisco mobbing da parte di suoi quattro, cinque amici. E’ l’unica cosa che può dire per giustificare il suo comportamento. Lui lo sa che è suo figlio, l’abbiamo voluto insieme questo bambino, ho i messaggi dove mi diceva: ‘Non lo dovevi chiamare Michele, ma Giovanni come mio padre'”.

Per dare un senso concreto alle sue parole, Francesca Caruso è pronta a sottoporsi all’esame del DNA: “Sono io che chiederò il DNA del mio bambino perché io sono sicura del fatto che è suo figlio. Non è lui che me lo chiede, sono io che quando nascerà il bambino farò il test del DNA”.

Francesco Caserta in questi mesi non ha quasi mai parlato su questa vicenda, ma lo scorso 10 dicembre, sul proprio profilo di Instagram, ha pubblicato alcuni post con dei vocali da parte di Francesca Cipriani in cui veniva accusato pesantemente.