Domenica Live, Paola Caruso attacca il suo ex: "È una persona orrenda"

La storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo è iniziata nel mese di luglio. Per molti sembrava un sentimento sincero e genuino, poiché avevano vissuto insieme il battesimo del piccolo Michelino, figlio dell’ex bonas di “Avanti un altro!” avuto durante la relazione con Francesco Caserta.

Ma di una presunta crisi tra Paola Caruso e Moreno Merlo si mormora già da alcuni mesi. I primi indizi provengono direttamente dai social network, poiché entrambi si sono tolti il segui da Instagram. Successivamente il dj viene intravisto nelle sue storie con una ragazza che per molti sembra essere Veronica Graf, ex concorrente del “Grande Fratello 13”.

Solamente negli ultimi giorni però Paola Caruso ha annunciato definitivamente la sua separazione da Moreno Merlo grazie ad una lunga intervista rilasciata a “Novella 2000”. In questa circostanza dichiara che non è stato solamente il presunto flirt con Veronica Graf a far troncare la loro relazione ma un motivo ben più grave che preferisce tenerlo per sé.

Le nuove dichiarazioni da Barbara D’Urso

Paola Caruso, intervistata nei salotti di “Domenica Live”, aggiunge nuovi dettagli su questa separazione. Queste sono le parole riportate da “Isa & Chia“: “Sono scioccata per quello che mi è successo. Sono successe delle cose molto gravi che hanno portato all’interruzione, tali che questo rapporto non si può più riparare. Io davvero ho tanto dolore dentro perché comunque ci credevo e soffro perché l’ho fatto avvicinare a mio figlio e avrò sempre la presenza di questa persona orrenda nelle foto delle cose più importanti di mio figlio”.

Successivamente la showgirl rivela che se vuole fare del male oppure desidera diventare semplicemente famoso ci sono mille donne pronte ad accoglierlo, come le ex concorrenti del Grande Fratello, alludendo quindi a Veronica Graf. Infine continua a rincarare la dose su Moreno, sottolineando che quello subito da lui fino a questo momento non le è mai capitato.