Domenica Live, Paola Caruso accusa l’ex fidanzato Moreno Merlo: "Ha usato mio figlio per entrare in televisione"

Nelle ultime settimane l’opinionista Paola Caruso ha annunciato la sua separazione da Moreno Merlo. I motivi non sono stati spiegati inizialmente, ma secondo la ragazza ci sarebbero dei fatti molto gravi che l’hanno portata a questa conclusione.

Nell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso ha annunciato, con una busta, che Paola Caruso nella puntata di “Domenica Live” del 24 novembre avrebbe detto tutta la verità su questa vicenda. E l’opinionista, intervistata dalla conduttrice, fa delle dure dichiarazioni nei confronti del suo ex fidanzato.

Le parole di Paola Caruso

Intervistata da Barbara D’Urso, l’opinionista rivela di essere rimasta subito affascinata da Moreno, poiché inizialmente si comportava bene sia con lei che con il figlio Michelino. Tuttavia, dopo la loro chiacchierata rilasciata dalla D’Urso, Moreno comincia a chiedere più soldi perché il rimborso spese non sarebbe stato abbastanza. La Caruso, come lei stesso rivela, da questo momento in poi inizia ad aprire gli occhi.

Ci tiene comunque a sottolineare che, durante le loro cene, ha sempre pagato lei perché Moreno si dichiara in difficoltà economicamente. Successivamente però inizia a rincarare la dose: “Sapeva che sto cercando un padre per mio figlio, ha usato mio figlio per cercare di entrare in televisione. Io sono in un momento di debolezza”.

Paola Caruso accusa anche Moreno di essere stato poco riconoscente nei suoi confronti, poiché in passato è stato aiutato più volte anche economicamente, come nel caso delle multe pagate sulla sua auto. Infine arriva un’altra dichiarazione choc di Paola Caruso: “Mi ha detto che dovevo stare calma, perché ha delle mie registrazioni. Lui è stato 4 mesi con me registrandomi! Mi ha detto ‘Io ti ho sempre registrata’. Non so che tipo di registrazioni, ma ho avvertito subito i miei legali e l’ho denunciato”.

Le denunce sono arrivate poiché spaventata soprattutto dalle possibili registrazioni che ha del figlio Michelino. Proprio per questo argomento hanno iniziato una nuova lite, e con stupore Paola scopre che il suo ex registrava anche questo momento.