Domenica Live non va in onda il 10 febbraio: ecco il motivo

Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, nella giornata del 10 febbraio non andrà in onda. Al suo posto, escludendo clamorosi colpi di scena, dovrebbe andare in onda “Domenica Live Vintage“, il best of delle migliori interviste del programma di Mediaset.

La “Carmelita” sembra pronta a ritornare in prima serata, dopo la “Dottoressa Giò“, con “Live – Non è la D’Urso“. Per il momento su questo nuovo format, oltre a delle sue dichiarazioni, non si conosce molto: “Il programma lo sto ancora scrivendo. È una specie di Domenica Live molto ampliata con dinamiche diverse. Stiamo in ritardo, non c’è neanche lo studio. Partiamo a metà febbraio. Io sono abituata a fare le cose così, all’ultimo momento. Con il Grande Fratello ho fatto tutto quindici giorni prima”

Domenica Live rinviata

Barbara D’Urso, nell’ultima parte di “Domenica Live“, ha voluto rivelare i motivi di questo spostamento improvviso. La conduttrice svela che per quel giorno riceveranno lo studio della sua nuova trasmissione e vorrebbe approfittare di questa situazione per iniziare le prime prove.

Ecco le parole usate da Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Domenica Live: “Quel giorno (il 10 di febbraio n.d.r) ci consegneranno il nuovo studio per il nuovo programma in prime time. Quindi avrò un giorno in più per fare le prove. Ma non si sa ancora se lo studio sarà pronto o meno quel giorno, quindi staremo a vedere”.

In molti, negli ultimi giorni, hanno ipotizzato che lo spostamento sarebbe stato causato dal prolungamento di “Domenica In“. Infatti, Mara Venier su Rai 1 dalla questa settimana si allunga fino alle ore 18:45 per lo speciale post Festival di Sanremo. Già dalla puntata del 3 febbraio la “Zia Mara” ha presentato la kermesse italiana, ricordando vecchi vincitori, gossip e anche le donne del Festival delle scorse edizioni.