Domenica Live: Moreno Merlo attacca Paola Caruso, ma la macchina della verità dà ragione alla showgirl

Moreno Merlo decide di ritornare nuovamente nei salotti di “Domenica Live” per rispondere alle accuse mosse da Paola Caruso nei giorni scorsi. Prima del grande caos che è scoppiato, l’ex bonas di “Avanti un altro!” ha ammesso che il tutto è finito per delle motivazioni molto gravi.

Solo dopo un po’ di tempo Paola Caruso svela la verità, ove dichiara nell’essere stata ricattata e poi registrata da Moreno Merlo per tutta la loro relazione. Ovviamente, come ci si poteva immaginare, il disc jockey ha sempre smentito di essere stato violento nei suoi confronti.

Le parole di Moreno Merlo

Il dj inizia mostra a Barbara D’Urso le foto delle ferite causate durante la famigerata lite con la sua ex fidanzata Paola Caruso. Successivamente dichiara: “Le foto sono di quel martedì 29 ottobre, la data che ha detto anche lei. C’è uno screenshot del telefono per dimostrare esattamente quello che sto dicendo e che è documentato”.

Moreno parla anche della questione dei vestiti, dichiarando che la sua ex ha toccato il fondo quando disse di essere andata a far shopping con la madre. La mamma del dj poi ribadisce che questa relazione è frutto di una messinscena, poiché l’unico obbiettivo della Caruso era quello di guadagnarsi alcune ospitate nei salotti della D’Urso.

Successivamente dice la sua sull’occhio nero di Paola Caruso: “Dopo tre settimane si è ricordata improvvisamente di avere un occhio nero. Nel referto, non c’è scritto. Siamo alla follia. Se mi fa una denuncia di aggressione, ne risponderà. Se non fa una denuncia, allora è una bugiarda”.

La macchina della verità di Paola Caruso

In seguito Barbara D’Urso mostra a Moreno Merlo un filmato mentre Paola Caruso accetta di sottoporsi alla macchina della verità. Quasi tutte le dichiarazioni vengono confermate anche dal test effettuato dall’ex bonas, e l’unica discrepanza sarebbe in riferimento alla presunta gomitata data dal ragazzo.

Nonostante questo, Moreno Merlo continua imperterrito per la sua strada, dichiarando che Paola Caruso in questi giorni ha mentito su parecchi punti. Il loro scontro comunque non è finito qui, poiché i due saranno ospiti in una delle prossime puntate del “Live – Non è la D’Urso“.