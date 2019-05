Domenica Live, Mila Suarez parla della querela su Francesca De André: "Ci sto pensando"

In questi giorni si è parlato molto di una possibile querela di Mila Suarez nei confronti di Francesca De André. Per l’ex fidanzata di Fabrizio Corona, la figlia di Cristiano avrebbe avuto dei comportamenti da “bulla” e da “razzista” nei suoi confronti, non avendo in particolar modo apprezzato il termine “scimmia”.

Nell’ultima puntata di “Domenica Live“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, Mila Suarez ha voluto chiarire questa situazione. Come se non bastasse, a sorpresa, la conduttrice invita negli studi il suo ex fidanzato Alex Belli, e tra i due inizia subito un piccolo confront.

Le parole di Mila Suarez

La modella marocchina ammette di star pensando seriamente di denunciare Francesca De André: “Sono andata ad informarmi con i miei avvocati e mi hanno detto che ho 90 giorni. Voglio capire bene la situazione. Francesca è stata pesante nei miei confronti. Quando sono uscita, tutta l’Italia era nei miei confronti. E’ stata razzista, ha fatto del bullismo. Mi ha dato della scimmia perché pensava che fossi africana? Lei voleva attaccarmi a tutti i costi”. In studio però non tutti sono d’accordo sulle sue parole, soprattutto Daniele Interrante che la riprende più volte.

Dopo aver parlato dell’argomento Francesca De André, in studio entra Alex Belli, il suo ex fidanzato. Spesso negli studi di “Cinecittà” la gieffina ha parlato dell’attore, non risparmiandosi con degli attacchi molto pesanti nei suoi confronti. Il primo chiarimento tra i due è arrivato durante una puntata del GF, ma Alex Belli vuole aggiungere ancora dei piccoli dettagli.

Alex Belli, proprio come fatto nella Casa del Grande Fratello, rivela di non aver accettato l’invito di Barbara per andare contro Mila Suarez. Tuttavia, il fotografo vuole spronare la ragazza ad ascoltare di più i consigli delle altre persone e di farsi più spesso un esame di coscienza.